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Украинские спецслужбы обязали Зеленского минимизировать выступления - РИА Новости, 17.07.2026
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21:05 17.07.2026
Украинские спецслужбы обязали Зеленского минимизировать выступления

Украинские спецслужбы обязали Зеленского минимизировать публичные выступления

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские спецслужбы обязали Владимира Зеленского минимизировать публичные выступления на фоне высоких рисков покушения.
  • Публичные выступления Зеленского теперь проходят исключительно с бронированными стеклами.
  • По мнению собеседника агентства, вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами крайне высока.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы обязали минимизировать публичные выступления Владимира Зеленского на фоне высоких рисков покушения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами", - сообщил собеседник агентства.
Он также заявил, что подобные меры связаны с высоким риском покушения, а также с опасениями относительно возможных угроз со стороны политических оппонентов.
"Вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами сегодня крайне высока, а у СБУ практически нет шансов получить своевременно данную информацию от своих агентов, большая часть из которых финансово стимулируется противниками главы киевского режима", - добавил собеседник.
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