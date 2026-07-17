Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские спецслужбы обязали Владимира Зеленского минимизировать публичные выступления на фоне высоких рисков покушения.
- Публичные выступления Зеленского теперь проходят исключительно с бронированными стеклами.
- По мнению собеседника агентства, вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами крайне высока.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские спецслужбы обязали минимизировать публичные выступления Владимира Зеленского на фоне высоких рисков покушения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами", - сообщил собеседник агентства.
Он также заявил, что подобные меры связаны с высоким риском покушения, а также с опасениями относительно возможных угроз со стороны политических оппонентов.
"Вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами сегодня крайне высока, а у СБУ практически нет шансов получить своевременно данную информацию от своих агентов, большая часть из которых финансово стимулируется противниками главы киевского режима", - добавил собеседник.