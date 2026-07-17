Он также заявил, что подобные меры связаны с высоким риском покушения, а также с опасениями относительно возможных угроз со стороны политических оппонентов.

"Вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами сегодня крайне высока, а у СБУ практически нет шансов получить своевременно данную информацию от своих агентов, большая часть из которых финансово стимулируется противниками главы киевского режима", - добавил собеседник.