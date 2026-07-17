"Избавиться от него". Неожиданная выходка Зеленского встревожила Запад

"Это катастрофический сигнал. Но и это еще не все. Вероятно, он хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным. Он предпочитает окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям и не могут претендовать на президентский пост", — отмечается в статье.