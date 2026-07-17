"Избавиться от него". Неожиданная выходка Зеленского встревожила Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Tages Anzeiger пишет, что увольнение Федорова демонстрирует трусость Зеленского и его озабоченность сохранением власти.
- По мнению автора статьи, он, вероятно, хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на уступки представителям армии и главкому ВСУ Александру Сырскому, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Tages Anzeiger.
"Это катастрофический сигнал. Но и это еще не все. Вероятно, он хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным. Он предпочитает окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям и не могут претендовать на президентский пост", — отмечается в статье.
Экс-глава военного ведомства провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы ТЦК.
Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" он заявил о системном и нерешаемом конфликте между министром и Сырским, а также утверждал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас сделать это невозможно.
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