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"Избавиться от него". Неожиданная выходка Зеленского встревожила Запад - РИА Новости, 17.07.2026
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16:21 17.07.2026
"Избавиться от него". Неожиданная выходка Зеленского встревожила Запад

Tages Anzeiger: Зеленский проявил трусость, уволив Федорова

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Tages Anzeiger пишет, что увольнение Федорова демонстрирует трусость Зеленского и его озабоченность сохранением власти.
  • По мнению автора статьи, он, вероятно, хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на уступки представителям армии и главкому ВСУ Александру Сырскому, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Tages Anzeiger.
"Это катастрофический сигнал. Но и это еще не все. Вероятно, он хочет избавиться от этого политика еще и потому, что его влияние стало слишком заметным. Он предпочитает окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям и не могут претендовать на президентский пост", — отмечается в статье.
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Как пишет Tages Anzeiger, уволив Федорова, Зеленский проявил трусость и показал озабоченность сохранением власти.
Экс-глава военного ведомства провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы ТЦК.
Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" он заявил о системном и нерешаемом конфликте между министром и Сырским, а также утверждал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас сделать это невозможно.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМихаил Федоров
 
 
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