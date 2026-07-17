В Польше назвали истинную причину смещения Федорова Зеленским

Ольховский добавил, что протесты из-за отставки Федорова свидетельствуют, что глава киевского режима перестает контролировать ситуацию.



Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.