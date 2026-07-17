В Польше назвали истинную причину смещения Федорова Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доктор Якуб Ольховский считает, что отставка министра обороны Михаила Федорова свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского устранить противников и конкурентов.
- По его мнению, протесты из-за отставки Федорова показывают, что Зеленский теряет контроль над ситуацией.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отправка министра обороны Михаила Федорова в отставку свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского устранить противников и конкурентов, сказал доктор Якуб Ольховский из Института Центральной Европы и Университета Марии Склодовской-Кюри в беседе с Interia.
"Власть начинает ускользать из их рук, поскольку эта команда не особенно популярна в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранить противников. Соперников, которые могли бы ему каким-либо образом угрожать", — заявил он.
"Власть начинает ускользать из их рук, поскольку эта команда не особенно популярна в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранить противников. Соперников, которые могли бы ему каким-либо образом угрожать", — заявил он.
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Ольховский добавил, что протесты из-за отставки Федорова свидетельствуют, что глава киевского режима перестает контролировать ситуацию.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.