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В Польше назвали истинную причину смещения Федорова Зеленским - РИА Новости, 17.07.2026
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15:32 17.07.2026
В Польше назвали истинную причину смещения Федорова Зеленским

Ольховский: Зеленский устраняет противников и конкурентов

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор Якуб Ольховский считает, что отставка министра обороны Михаила Федорова свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского устранить противников и конкурентов.
  • По его мнению, протесты из-за отставки Федорова показывают, что Зеленский теряет контроль над ситуацией.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отправка министра обороны Михаила Федорова в отставку свидетельствует о стремлении Владимира Зеленского устранить противников и конкурентов, сказал доктор Якуб Ольховский из Института Центральной Европы и Университета Марии Склодовской-Кюри в беседе с Interia.

"Власть начинает ускользать из их рук, поскольку эта команда не особенно популярна в обществе. Поэтому сам Зеленский пытается устранить противников. Соперников, которые могли бы ему каким-либо образом угрожать", — заявил он.
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Ольховский добавил, что протесты из-за отставки Федорова свидетельствуют, что глава киевского режима перестает контролировать ситуацию.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства, включая главы Минобороны. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру.
Во многих украинских городах уже второй день проходят митинги с требованием вернуть Федорова в министерское кресло.
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