Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский предоставил России очередное преимущество, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Responsible Statecraft.

Как пишет издание, отставка чиновника и последовавшие за ней митинги серьезно отразились на репутации Зеленского.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предоставил России очередное преимущество, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Владимир Зеленский предоставил России очередное преимущество, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Responsible Statecraft.

"Среди всех мер, которые западные наблюдатели — в большинстве случаев необоснованно — называли "подарком для Москвы", отставка этого политика действительно соответствует такой оценке. Он, в отличие от большей части высшего военного и политического руководства страны, осознавал масштабы колоссальных структурных недостатков Киева", — говорится в публикации.

Как пишет издание, увольнение чиновника и последовавшие за ним митинги серьезно отразились на репутации Зеленского

"Хотя никто не может предсказать, когда именно чаша политической удачи переполнится, нет никаких сомнений в том, что отстранение Федорова наносит очередной удар по его авторитету как лидера в условиях боевых действий", — резюмировал автор статьи.

Экс-глава военного ведомства провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Владимир Зеленский обвинил его в провале реформы ТЦК.