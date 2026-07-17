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В США раскрыли, какой "подарок" Зеленский преподнес России - РИА Новости, 17.07.2026
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15:14 17.07.2026
В США раскрыли, какой "подарок" Зеленский преподнес России

RS: Зеленский предоставил России новое преимущество, уволив Федорова

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский предоставил России очередное преимущество, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Responsible Statecraft.
  • Как пишет издание, отставка чиновника и последовавшие за ней митинги серьезно отразились на репутации Зеленского.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предоставил России очередное преимущество, уволив министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Responsible Statecraft.
"Среди всех мер, которые западные наблюдатели — в большинстве случаев необоснованно — называли "подарком для Москвы", отставка этого политика действительно соответствует такой оценке. Он, в отличие от большей части высшего военного и политического руководства страны, осознавал масштабы колоссальных структурных недостатков Киева", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, увольнение чиновника и последовавшие за ним митинги серьезно отразились на репутации Зеленского.
"Хотя никто не может предсказать, когда именно чаша политической удачи переполнится, нет никаких сомнений в том, что отстранение Федорова наносит очередной удар по его авторитету как лидера в условиях боевых действий", — резюмировал автор статьи.
Экс-глава военного ведомства провел в должности всего полгода. По словам парламентария Ярослава Железняка, Владимир Зеленский обвинил его в провале реформы ТЦК.
Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" он заявил о системном и нерешаемом конфликте между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским, а также утверждал, что уволить следовало бы обоих, но сейчас сделать это невозможно.
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