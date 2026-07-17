"Победы не будет". На Украине готовится мятеж против Зеленского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве сменили правительство. Кабмин возглавил бывший руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Однако ситуация для главы режима складывается неудачно: его раскритиковали и в стране, и на Западе. На улицах городов вновь запахло Майданом. Об очередных политических перипетиях на Украине — в материале РИА Новости.
Неожиданная угроза
В день голосования за нового премьера в Раде царило мрачное настроение, сообщает глава киевского бюро Financial Times (FT) Кристофер Миллер. Хотя Корецкого поддержало большинство (289 депутатов), переменами довольны не все.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Центральной темой стал уход Михаила Федорова с поста главы Минобороны. По стране прокатилась волна митингов в его поддержку. Люди с короткими, но яркими лозунгами на картонках синхронно вышли на улицы Киева, Львова, Одессы, Полтавы, Луцка, Днепра (Днепропетровска), Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Тернополя, Чернигова, Кривого Рога.
Причина отставки официально не озвучивается. СМИ в зависимости от политических предпочтений предлагают разные версии. Одна из них: Федоров не справился с реформой мобилизации, а скандал с ТЦК во Львове усугубил ситуацию. Другая: Зеленского не устраивал конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, попытки министра уволить генерала.
Третья: высокий общественный престиж главы Минобороны угрожает рейтингам Зеленского. Об этом высказались авторитетные военные — в частности, офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин.
Западные СМИ обеспокоены. Французская Le Monde назвала Федорова "чрезвычайно популярным". Действительно, по данным провластного КМИС, ему доверяет 50 процентов населения. Рейтинг главы режима — 61 процент. Вердикт американской FT: "саморазрушительное решение". А The Wall Street Journal намекнула на новые протесты, проведя параллель с 2025-м, когда Зеленский неудачно попытался урезать полномочия антикоррупционных органов.
© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве
Союзники Киева тоже не промолчали. Так, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признался, что для него отставка Федорова — "большая неожиданность". Евросоюз очень тесно сотрудничал с ним, подчеркнул брюссельский чиновник. Неспокойно и в ВСУ: замкомандующего ВВС Павел Елизаров демонстративно подал рапорт об увольнении, узнав новость о министре.
Украинский кандидат
Никто не скрывает, что одна из главных задач нового премьера — подготовка к грядущей зиме. Корецкий подтвердил, что следующий сезон может быть сложнее предыдущего. Пожаловался на отсутствие четкой программы действий и дежурно пообещал все исправить.
Но шансов на успех у него мало. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил: зимой сидеть без света, тепла и воды придется "днями, а то и неделями".
© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
Вместе с тем Корецкий обязался организовать бесперебойное снабжение ВСУ украинским ВПК и западными союзниками, а также добиться вступления в Евросоюз. Как пишет FT, некоторые нардепы охарактеризовали его выступление как "набор банальностей и пустых лозунгов".
Трудно было бы ожидать иного от выходца из бизнес-структур. Уроженец Луцка, Корецкий начинал охранником у влиятельного олигарха Игоря Еремеева (погибшего в 2015-м при крайне странных обстоятельствах). Дослужился до гендира его компании. Стал владельцем сети заправок и кофеен, а в 2022-м неожиданно получил от офиса Зеленского "Нафтогаз", который забрали в пользу государства у другого олигарха — Игоря Коломойского*.
Близость к главе режима — одна из главных причин этого назначения, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Игорь Коломойский*
"Не просто так в СМИ сразу же принялись обсуждать его связи с Тимуром Миндичем, Алексеем Чернышовым, Андреем Ермаком и другими фигурантами нынешних уголовных дел. Он оптимальная кандидатура, так как не может быть потенциальным оппонентом и у него нет особых политических амбиций", — объясняет собеседник РИА Новости.
Еще одна "мина"
Бывшей главе кабмина Юлии Свириденко прочили должность посла в США. На это намекал Зеленский, пообещав ей "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером".
Однако позднее нардеп Ярослав Железняк подтвердил сообщения СМИ о "незаинтересованности" Свириденко в новом назначении. Впрочем, официального отказа пока не последовало.
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко
Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что Свириденко пристроят в офис главы режима или найдут госслужбу в какой-либо другой форме.
"Если Зеленский станет настаивать, Свириденко примет его предложение, несмотря на определенное разочарование", — считает он.
Впрочем, эксперт не исключает и того, что экс-премьер пойдет по пути некогда пресс-секретаря Юлии Мендель и многих других бывших подчиненных, которые теперь критикуют главу режима, не скупясь на откровения. Свириденко знает немало о киевской власти.
Шаг назад
А Федоров уже открыто выступил против Банковой. Он публично поддержал митинги, призвал Раду рассказать правду о беспределе в ВСУ, обвинил в провале мобилизации Сырского. Но с оговорками: вдруг Зеленский сдаст назад и вернет его в министерский кабинет. В местных СМИ его пресс-конференцию назвали мятежом.
© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Впрочем, на бунт он не способен. За Федоровым стоят те же аффилированные с Европой структуры, что надавили на Зеленского в прошлом году в ситуации с НАБУ, поясняет Денисов.
"Назначение Федорова активно пролоббировали организации, занимавшиеся антикоррупционной деятельностью. Поэтому сейчас и возникло недопонимание со стороны западных партнеров. Он действительно попробовал обрезать целый ряд коррупционных схем, и теперь ожидается откат назад. То есть помощь Запада продолжит разворовываться с прежними темпами", — рассуждает политолог.
При этом популярность экс-министра в украинском обществе преувеличивается: в митингах участвовали лишь десятки человек, добавляет Денисов. Тем не менее очевидно, что Запад разыграет карту "любимого в народе чиновника", чтобы надавить на главу киевского режима.
* Внесен в список террористов и экстремистов.