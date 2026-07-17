Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

"Победы не будет". На Украине готовится мятеж против Зеленского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве сменили правительство. Кабмин возглавил бывший руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Однако ситуация для главы режима складывается неудачно: его раскритиковали и в стране, и на Западе. На улицах городов вновь запахло Майданом. Об очередных политических перипетиях на Украине — в материале РИА Новости.

Неожиданная угроза

В день голосования за нового премьера в Раде царило мрачное настроение, сообщает глава киевского бюро Financial Times (FT) Кристофер Миллер. Хотя Корецкого поддержало большинство (289 депутатов), переменами довольны не все.

Центральной темой стал уход Михаила Федорова с поста главы Минобороны. По стране прокатилась волна митингов в его поддержку. Люди с короткими, но яркими лозунгами на картонках синхронно вышли на улицы Киева, Львова, Одессы, Полтавы, Луцка, Днепра (Днепропетровска), Запорожья, Николаева, Ивано-Франковска, Тернополя, Чернигова, Кривого Рога.

Причина отставки официально не озвучивается. СМИ в зависимости от политических предпочтений предлагают разные версии. Одна из них: Федоров не справился с реформой мобилизации, а скандал с ТЦК во Львове усугубил ситуацию. Другая: Зеленского не устраивал конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, попытки министра уволить генерала.

Третья: высокий общественный престиж главы Минобороны угрожает рейтингам Зеленского. Об этом высказались авторитетные военные — в частности, офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Западные СМИ обеспокоены. Французская Le Monde назвала Федорова "чрезвычайно популярным". Действительно, по данным провластного КМИС, ему доверяет 50 процентов населения. Рейтинг главы режима — 61 процент. Вердикт американской FT: "саморазрушительное решение". А The Wall Street Journal намекнула на новые протесты, проведя параллель с 2025-м, когда Зеленский неудачно попытался урезать полномочия антикоррупционных органов.

© AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве © AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

Союзники Киева тоже не промолчали. Так, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признался, что для него отставка Федорова — "большая неожиданность". Евросоюз очень тесно сотрудничал с ним, подчеркнул брюссельский чиновник. Неспокойно и в ВСУ: замкомандующего ВВС Павел Елизаров демонстративно подал рапорт об увольнении, узнав новость о министре.

Украинский кандидат

Никто не скрывает, что одна из главных задач нового премьера — подготовка к грядущей зиме. Корецкий подтвердил, что следующий сезон может быть сложнее предыдущего. Пожаловался на отсутствие четкой программы действий и дежурно пообещал все исправить.

Но шансов на успех у него мало. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил: зимой сидеть без света, тепла и воды придется "днями, а то и неделями".

© AP Photo / Vladyslav Musiienko Площадь Независимости в Киеве во время отключения света © AP Photo / Vladyslav Musiienko Площадь Независимости в Киеве во время отключения света

Вместе с тем Корецкий обязался организовать бесперебойное снабжение ВСУ украинским ВПК и западными союзниками, а также добиться вступления в Евросоюз. Как пишет FT, некоторые нардепы охарактеризовали его выступление как "набор банальностей и пустых лозунгов".

Трудно было бы ожидать иного от выходца из бизнес-структур. Уроженец Луцка, Корецкий начинал охранником у влиятельного олигарха Игоря Еремеева (погибшего в 2015-м при крайне странных обстоятельствах). Дослужился до гендира его компании. Стал владельцем сети заправок и кофеен, а в 2022-м неожиданно получил от офиса Зеленского "Нафтогаз", который забрали в пользу государства у другого олигарха — Игоря Коломойского*.

Близость к главе режима — одна из главных причин этого назначения, считает эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.

"Не просто так в СМИ сразу же принялись обсуждать его связи с Тимуром Миндичем, Алексеем Чернышовым, Андреем Ермаком и другими фигурантами нынешних уголовных дел. Он оптимальная кандидатура, так как не может быть потенциальным оппонентом и у него нет особых политических амбиций", — объясняет собеседник РИА Новости.

Еще одна "мина"

Бывшей главе кабмина Юлии Свириденко прочили должность посла в США. На это намекал Зеленский, пообещав ей "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером".

Однако позднее нардеп Ярослав Железняк подтвердил сообщения СМИ о "незаинтересованности" Свириденко в новом назначении. Впрочем, официального отказа пока не последовало.

© AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко © AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко

Украинский политолог Руслан Бортник утверждает, что Свириденко пристроят в офис главы режима или найдут госслужбу в какой-либо другой форме.

"Если Зеленский станет настаивать, Свириденко примет его предложение, несмотря на определенное разочарование", — считает он.

Впрочем, эксперт не исключает и того, что экс-премьер пойдет по пути некогда пресс-секретаря Юлии Мендель и многих других бывших подчиненных, которые теперь критикуют главу режима, не скупясь на откровения. Свириденко знает немало о киевской власти.

Шаг назад

А Федоров уже открыто выступил против Банковой. Он публично поддержал митинги, призвал Раду рассказать правду о беспределе в ВСУ, обвинил в провале мобилизации Сырского. Но с оговорками: вдруг Зеленский сдаст назад и вернет его в министерский кабинет. В местных СМИ его пресс-конференцию назвали мятежом.

© REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве © REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

Впрочем, на бунт он не способен. За Федоровым стоят те же аффилированные с Европой структуры, что надавили на Зеленского в прошлом году в ситуации с НАБУ, поясняет Денисов.

"Назначение Федорова активно пролоббировали организации, занимавшиеся антикоррупционной деятельностью. Поэтому сейчас и возникло недопонимание со стороны западных партнеров. Он действительно попробовал обрезать целый ряд коррупционных схем, и теперь ожидается откат назад. То есть помощь Запада продолжит разворовываться с прежними темпами", — рассуждает политолог.

При этом популярность экс-министра в украинском обществе преувеличивается: в митингах участвовали лишь десятки человек, добавляет Денисов. Тем не менее очевидно, что Запад разыграет карту "любимого в народе чиновника", чтобы надавить на главу киевского режима.