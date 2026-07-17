Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировки госзакупок, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста министра обороны Украины из-за блокирования попыток отдать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям.
- Федоров обвинял генштаб ВСУ в блокировании инициатив минобороны и полагал, что решения там принимались исходя из лояльности, а не профессиональной компетентности.
- По мнению источника газеты, Сырский действовал вопреки распоряжениям гражданского руководства, и Зеленский это допустил.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста министра обороны Украины потому что тот неоднократно блокировал попытки отдать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как сказано в статье, Федоров не раз обвинял генштаб ВСУ в блокировании инициатив минобороны. Он также полагал, что решения там принимались не на основании профессиональной компетентности, а исходя из лояльности, а сам Сырский игнорировал решения главы минобороны или обходил их, чтобы получить одобрение Зеленского.
Источник газеты также высказал мнение, что Сырский действовал вопреки распоряжениям гражданского руководства.
"Генералы не должны идти против правительства, это противоречит украинскому закону о национальной безопасности. Но Зеленский это допустил", - приводит слова источника Financial Times.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.