Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировки госзакупок, пишет FT

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста министра обороны Украины потому что тот неоднократно блокировал попытки отдать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Генералы не должны идти против правительства, это противоречит украинскому закону о национальной безопасности. Но Зеленский это допустил", - приводит слова источника Financial Times.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.