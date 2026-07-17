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Смена правительства привела к политическому кризису на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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12:20 17.07.2026 (обновлено: 12:42 17.07.2026)
Смена правительства привела к политическому кризису на Украине, пишут СМИ

Monde: Зеленский пытается урегулировать политический кризис на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский провел смену кабмина на Украине, что привело к политическому кризису, пишет газета Monde.
  • Новым премьером Украины стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
  • По мнению газеты Monde, истинной целью Зеленского могла быть попытка избавиться от Михаила Федорова, занимавшего пост министра обороны до отставки.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Учиненная Владимиром Зеленским смена украинского кабмина привела к политическому кризису на Украине, им движет желание укрепить свою власть, пишет газета Monde.
В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Митинги на Украине против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова
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"Новоприбывшему (премьеру - ред.)... нужно урегулировать политический кризис, порожденный этими летники перестановками, которых никто не ожидал", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, смена кабмина Украины все больше представляется неудачным маневром, призванным скрыть настоящую цель Зеленского: избавиться от Михаила Федорова, до отставки занимавшего пост министра обороны.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Арьев указал на то, что Зеленский одержим желаниями держать подчиненных под контролем и постоянно укреплять свою власть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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