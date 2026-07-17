Смена правительства привела к политическому кризису на Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский провел смену кабмина на Украине, что привело к политическому кризису, пишет газета Monde.
- Новым премьером Украины стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
- По мнению газеты Monde, истинной целью Зеленского могла быть попытка избавиться от Михаила Федорова, занимавшего пост министра обороны до отставки.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Учиненная Владимиром Зеленским смена украинского кабмина привела к политическому кризису на Украине, им движет желание укрепить свою власть, пишет газета Monde.
"Новоприбывшему (премьеру - ред.)... нужно урегулировать политический кризис, порожденный этими летники перестановками, которых никто не ожидал", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, смена кабмина Украины все больше представляется неудачным маневром, призванным скрыть настоящую цель Зеленского: избавиться от Михаила Федорова, до отставки занимавшего пост министра обороны.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Арьев указал на то, что Зеленский одержим желаниями держать подчиненных под контролем и постоянно укреплять свою власть.