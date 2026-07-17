Смена правительства привела к политическому кризису на Украине, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский провел смену кабмина на Украине, что привело к политическому кризису, пишет газета Monde.

Новым премьером Украины стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

По мнению газеты Monde, истинной целью Зеленского могла быть попытка избавиться от Михаила Федорова, занимавшего пост министра обороны до отставки.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Учиненная Владимиром Зеленским смена украинского кабмина привела к политическому кризису на Украине, им движет желание укрепить свою власть, пишет газета Monde.

В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава " Нафтогаза " Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.

"Новоприбывшему (премьеру - ред.)... нужно урегулировать политический кризис, порожденный этими летники перестановками, которых никто не ожидал", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, смена кабмина Украины все больше представляется неудачным маневром, призванным скрыть настоящую цель Зеленского: избавиться от Михаила Федорова, до отставки занимавшего пост министра обороны.