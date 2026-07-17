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Зависимость от использования ИИ с каждым годом будет расти, заявил Греф - РИА Новости, 17.07.2026
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13:06 17.07.2026
Зависимость от использования ИИ с каждым годом будет расти, заявил Греф

Греф: зависимость от использования ИИ с каждым годом будет только расти

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф уверен, что зависимость от использования искусственного интеллекта будет только расти.
  • По его словам, искусственный интеллект стал делать не менее глубокие заключения, чем самые квалифицированные эксперты, и его использование распространилось на все области, включая экономику, медицину и образование.
  • Греф подчеркнул, что нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы сегодня искусственный интеллект не являлся доминирующей технологией.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зависимость от использования искусственного интеллекта (ИИ) с каждым годом будет только расти, уверен глава Сбербанка Герман Греф.
"С каждым годом наша зависимость от использования искусственного интеллекта будет только расти, эффективность любого специалиста, любого ученого будет зависеть от того, насколько эффективно он научится взаимодействовать с теми или иными системами искусственного интеллекта", – сказал он, выступая в Совете Федерации с докладом "Глобальные вызовы и возможности в эпоху искусственного интеллекта".
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По словам Грефа, когда появились первые системы генеративного ИИ, экспертиза и консалтинг перестали быть монополией, в том числе, крупных компаний. Искусственный интеллект стал в считаные минуты делать не менее глубокие заключения, чем самые квалифицированные эксперты, отметил топ-менеджер.
При этом наборы задач, по которым определяют качество моделей ИИ, с каждым месяцем, кварталом, становятся сложнее, указал глава Сбербанка.
По мере того как искусственный интеллект стал приобретать экспертное значение, он стал использоваться во всех областях, в том числе в экономике, медицине, образовании, обратил внимание топ-менеджер.
"Нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы сегодня искусственный интеллект не являлся доминирующей технологией, определяющей будущее развития той или иной сферы человеческой деятельности", – подчеркнул он.
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