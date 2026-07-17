Художника Заславского похоронят 20 июля в Пушкине

"Похороны состоятся в понедельник на Казанском кладбище в Пушкине", - сказала собеседница агентства.

Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.