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Художника Заславского похоронят 20 июля в Пушкине - РИА Новости, 17.07.2026
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18:55 17.07.2026
Художника Заславского похоронят 20 июля в Пушкине

Художника Заславского похоронят 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине

© РИА Новости / Алексей ДаничевХудожник Анатолий Заславский
Художник Анатолий Заславский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Художник Анатолий Заславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник Анатолий Заславский скончался 15 июля 2026 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
  • Похороны Заславского состоятся 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Похороны художника Анатолия Заславского состоятся 20 июля в Пушкине, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском cоюзе художников.
Заславский скончался 15 июля 2026 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни.
"Похороны состоятся в понедельник на Казанском кладбище в Пушкине", - сказала собеседница агентства.
Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Его творческий путь отмечен созданием монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.
Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.
 
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