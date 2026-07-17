"Мой экспорт" поможет защитить интеллектуальную собственность за рубежом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") поможет защитить интеллектуальную собственность на зарубежных рынках, рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Российский бизнес активно инвестирует в развитие собственных брендов и технологий. Компании все чаще рассматривают интеллектуальную собственность как один из ключевых активов, требующий надежной правовой защиты. Однако регистрация объектов интеллектуальной собственности в России не обеспечивает их автоматическую охрану за рубежом. Если компания планирует экспортную деятельность, важно заранее позаботиться о защите товарного знака, технологий и дизайна на целевых рынках", - отмечает центр.

"Чтобы помочь экспортерам защитить результаты интеллектуальной деятельности и снизить правовые риски при работе на внешних рынках Российский экспортный центр развивает на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") сервис "Профессионалы экспорта". В рамках сервиса компании могут воспользоваться услугами аккредитованных партнеров РЭЦ и получить профессиональную экспертизу в сфере защиты интеллектуальной собственности", - добавили в РЭЦ.

Экспортерам доступна правовая поддержка: охрана объектов интеллектуальной собственности, подготовка заявок на регистрацию товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в выбранных странах. Услуга позволяет обеспечить правовую охрану объектов интеллектуальной собственности на целевых рынках и снизить риск их неправомерного использования.

Также они могут воспользоваться юридическими услугами по интеллектуальной собственности: консультации и правовое сопровождение по вопросам распоряжения правами и защиты объектов интеллектуальной собственности. Эксперты помогут определить оптимальную стратегию защиты прав с учетом особенностей зарубежных рынков.

Также возможно проведение патентных исследований с выбором партнера. Это комплексный анализ патентной ситуации на зарубежных рынках, включающий проверку патентной чистоты продукции, оценку патентоспособности разработок, анализ конкурентной среды и подготовку карты патентного ландшафта. Результаты исследования помогают оценить возможные риски и принять обоснованные решения перед выходом на новые рынки.

Ключевое преимущество сервиса "Профессионалы экспорта" - работа с проверенными исполнителями. Все партнеры, представленные на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"), проходят отбор в рамках процедуры аккредитации и обладают подтвержденной экспертизой в области ВЭД. Экспортер получает возможность выбрать наиболее подходящего исполнителя, сравнив предложения по стоимости, срокам и условиям оказания услуги.

"При выходе на зарубежные рынки защита интеллектуальной собственности становится важной частью экспортной стратегии. Своевременная регистрация товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности, а также проведение патентных исследований помогают компаниям минимизировать правовые риски, защитить свои конкурентные преимущества и увереннее развивать экспорт. Благодаря сервису "Профессионалы экспорта" предприниматели могут подобрать аккредитованного партнера и получить комплексную экспертную поддержку по вопросам защиты интеллектуальной собственности", - подчеркивает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Сервис доступен полностью в цифровом формате. Экспортеру достаточно зайти на платформу , выбрать соответствующую услугу в разделе "Профессионалы экспорта", заполнить заявку и получить предложения от аккредитованных экспертов.