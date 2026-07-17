Херсонский заповедник "Аскания-Нова" перешел на генераторы из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Биосферный степной заповедник «Аскания-Нова» перешел на дизель-генераторы из-за обесточивания территории после атак ВСУ на подстанции.

Заповедник столкнулся с обмелением прудов и пересыханием каналов в Большом Чапельском поду.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Старейший в мире биосферный степной заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области перешел на дизель-генераторы из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

"Из-за атак ВСУ на подстанции территория заповедника обесточена более 10 дней. Жизнедеятельность заповедника поддерживается за счет дизель-генераторов", - сказал Мещеряков.

По его словам, дизель-генераторы работают исключительно для подачи воды животным, при этом стоит острая необходимость в формировании резерва топлива.

Директор рассказал, что заповедник также столкнулся с обмелением прудов в степи.

"Также пересыхают каналы в Большом Чапельском поду", - уточнил директор заповедника.