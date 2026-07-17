Рейтинг@Mail.ru
Херсонский заповедник "Аскания-Нова" перешел на генераторы из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 17.07.2026

Херсонский заповедник "Аскания-Нова" перешел на генераторы из-за атак ВСУ

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкЗаповедник Аскания-Нова
Заповедник Аскания-Нова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Заповедник Аскания-Нова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биосферный степной заповедник «Аскания-Нова» перешел на дизель-генераторы из-за обесточивания территории после атак ВСУ на подстанции.
  • Заповедник столкнулся с обмелением прудов и пересыханием каналов в Большом Чапельском поду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Старейший в мире биосферный степной заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области перешел на дизель-генераторы из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
"Из-за атак ВСУ на подстанции территория заповедника обесточена более 10 дней. Жизнедеятельность заповедника поддерживается за счет дизель-генераторов", - сказал Мещеряков.
ФАБ-3000 уничтожает штаб Птах Мадьяра в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ВС России уничтожили штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне
15 июля, 16:57
По его словам, дизель-генераторы работают исключительно для подачи воды животным, при этом стоит острая необходимость в формировании резерва топлива.
Директор рассказал, что заповедник также столкнулся с обмелением прудов в степи.
"Также пересыхают каналы в Большом Чапельском поду", - уточнил директор заповедника.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, заявил Сальдо
10 июля, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала