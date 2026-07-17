Херсонский заповедник "Аскания-Нова" перешел на генераторы из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биосферный степной заповедник «Аскания-Нова» перешел на дизель-генераторы из-за обесточивания территории после атак ВСУ на подстанции.
- Заповедник столкнулся с обмелением прудов и пересыханием каналов в Большом Чапельском поду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Старейший в мире биосферный степной заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области перешел на дизель-генераторы из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
"Из-за атак ВСУ на подстанции территория заповедника обесточена более 10 дней. Жизнедеятельность заповедника поддерживается за счет дизель-генераторов", - сказал Мещеряков.
По его словам, дизель-генераторы работают исключительно для подачи воды животным, при этом стоит острая необходимость в формировании резерва топлива.
Директор рассказал, что заповедник также столкнулся с обмелением прудов в степи.
"Также пересыхают каналы в Большом Чапельском поду", - уточнил директор заповедника.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.