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В Минобороны рассказали о пользе закона о гражданско-военной интеграции - РИА Новости, 17.07.2026
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16:59 17.07.2026
В Минобороны рассказали о пользе закона о гражданско-военной интеграции

МО РФ: закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность расходов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков заявил, что закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность оборонных расходов.
  • Разработаны концепция и проект закона "О гражданско-военной интеграции", ведется экспертное обсуждение законопроекта.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность оборонных расходов за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе, заявил заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков в ходе заседания ведомства.
"В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведется экспертное обсуждение теста законопроекта", - отметил Осьмаков, слова которого приводит Минобороны России.
Принятие закона повысит экономическую эффективность расходов на нужды обороны за счет привлечения на добровольной и взаимовыгодной основе частных ресурсов, добавили в ведомстве
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РоссияВасилий ОсьмаковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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