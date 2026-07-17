В Минобороны рассказали о пользе закона о гражданско-военной интеграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков заявил, что закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность оборонных расходов.
- Разработаны концепция и проект закона "О гражданско-военной интеграции", ведется экспертное обсуждение законопроекта.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность оборонных расходов за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе, заявил заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков в ходе заседания ведомства.
"В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведется экспертное обсуждение теста законопроекта", - отметил Осьмаков, слова которого приводит Минобороны России.
Принятие закона повысит экономическую эффективность расходов на нужды обороны за счет привлечения на добровольной и взаимовыгодной основе частных ресурсов, добавили в ведомстве