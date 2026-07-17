В Минобороны рассказали о пользе закона о гражданско-военной интеграции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Закон о гражданско-военной интеграции повысит эффективность оборонных расходов за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе, заявил заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков в ходе заседания ведомства.