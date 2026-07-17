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Совфед одобрил закон о регулировании ИИ с учетом традиционных ценностей - РИА Новости, 17.07.2026
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11:01 17.07.2026 (обновлено: 17:20 17.07.2026)
Совфед одобрил закон о регулировании ИИ с учетом традиционных ценностей

Совфед одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании ИИ в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании искусственного интеллекта в России.
  • Закон вводит две ключевые категории больших фундаментальных моделей ИИ: суверенную и национальную, с разными условиями создания и использования.
  • Разработчики получат доступ к мерам господдержки и смогут обучать нейросети на основе данных из государственных информационных систем.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании ИИ в России с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Обеспечение применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта на основе таких ценностей, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", — говорится в документе.
Закон закладывает правовую основу для дальнейшей работы с БФМ. Речь идет о программах, которые содержат не менее миллиарда параметров и способны выполнять задачи на уровне, сопоставимом с возможностями человека или превосходящем их. Их используют для создания различных видов ПО.
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Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную БФМ. Первую должно разрабатывать российское юрлицо при сохранении полного контроля на всех стадиях жизненного цикла. Суверенную модель будут воспроизводить и размещать в отечественных центрах обработки данных.
Что касается национальной модели, то при ее создании можно использовать зарубежные компоненты на условиях открытой лицензии. Обе категории должны соответствовать российским законам и традиционным ценностям.
Разработчики таких моделей получат доступ к мерам господдержки — финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к ним определит правительство по согласованию с органами безопасности.
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