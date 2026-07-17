Совфед одобрил закон о регулировании ИИ с учетом традиционных ценностей

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании искусственного интеллекта в России.

Закон вводит две ключевые категории больших фундаментальных моделей ИИ: суверенную и национальную, с разными условиями создания и использования.

Разработчики получат доступ к мерам господдержки и смогут обучать нейросети на основе данных из государственных информационных систем.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о разработке, внедрении и регулировании ИИ в России с учетом традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Обеспечение применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта на основе таких ценностей, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России", — говорится в документе.

Закон закладывает правовую основу для дальнейшей работы с БФМ. Речь идет о программах, которые содержат не менее миллиарда параметров и способны выполнять задачи на уровне, сопоставимом с возможностями человека или превосходящем их. Их используют для создания различных видов ПО.

Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную БФМ. Первую должно разрабатывать российское юрлицо при сохранении полного контроля на всех стадиях жизненного цикла. Суверенную модель будут воспроизводить и размещать в отечественных центрах обработки данных.

Что касается национальной модели, то при ее создании можно использовать зарубежные компоненты на условиях открытой лицензии. Обе категории должны соответствовать российским законам и традиционным ценностям.