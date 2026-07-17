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Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ - РИА Новости, 17.07.2026
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22:11 17.07.2026
Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ

Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ Ламбсдорфу

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля.
  • По ее словам, она обозначила таким образом свою позицию в отношении русофобских взглядов немецкого дипломата.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля.
Ранее Ламбсдорф заявил в интервью Spiegel, что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи.
"Да, это так", - сказала представитель МИД, отвечая на вопрос издания "Лента.ру". По словам Захаровой, тем самым она обозначила позицию в отношении русофобских взглядов немецкого дипломата.
Ламбсдорф завершил миссию в России, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Ламбсдорф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.
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