Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля.

Ламбсдорф завершил миссию в России, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Ламбсдорф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.