Захарова отказалась пожимать руку послу ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля.
- По ее словам, она обозначила таким образом свою позицию в отношении русофобских взглядов немецкого дипломата.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что отказалась пожимать руку послу ФРГ в Москве Александру Ламбсдорфу в ходе встречи 13 июля.
"Да, это так", - сказала представитель МИД, отвечая на вопрос издания "Лента.ру". По словам Захаровой, тем самым она обозначила позицию в отношении русофобских взглядов немецкого дипломата.
Ламбсдорф завершил миссию в России, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Ламбсдорф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.