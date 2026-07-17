Зеленский терактами и беснованиями пытается спасти себя, заявила Захарова

Зеленский пытается делать ежедневно хоть что-нибудь, лишь бы только латать вот эти бреши в том самом корабле, который безусловно идет ко дну, подчеркнула Захарова.

"Вот отсюда и эта риторика, эта агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда последний, понимаете, последний НЗ (неприкосновенный запас - ред.), который они распечатали - это уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны", - резюмировала она.