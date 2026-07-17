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Зеленский терактами и беснованиями пытается спасти себя, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2026
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21:36 17.07.2026
Зеленский терактами и беснованиями пытается спасти себя, заявила Захарова

Захарова: Зеленский терактами и беснованиями пытается спасти сам себя

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что агрессивная терминология и теракты Киева связаны с попытками Владимира Зеленского спасти самого себя.
  • По ее словам, пребывание Зеленского у власти находится под вопросом с точки зрения его легитимности, отсутствия выборов и невыполненных обещаний гражданам.
  • Захарова подчеркнула, что отсюда агрессивная риторика, теракты и уничтожение памятников собственным предкам в контексте проблематики Второй мировой войны.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Агрессивная терминология и теракты Киева связаны с попытками Владимира Зеленского спасти самого себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский пытается спасти самого себя, учитывая, что его пребывание на Банковой (улица, где расположена администрация президента Украины - ред.) во власти находится под одним сплошным вопросом и с точки зрения его легитимности, и отсутствия выборов как таковых, и с точки зрения того, что он заявлял своим гражданам в качестве программы, идеологии, философии, и, конечно, с точки зрения той реальности, которую он сам создавал", - сказала она в интервью ИС "Вести".
Зеленский пытается делать ежедневно хоть что-нибудь, лишь бы только латать вот эти бреши в том самом корабле, который безусловно идет ко дну, подчеркнула Захарова.
"Вот отсюда и эта риторика, эта агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда последний, понимаете, последний НЗ (неприкосновенный запас - ред.), который они распечатали - это уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны", - резюмировала она.
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