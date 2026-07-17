Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе поняли провал своих планов.
- По ее словам, дальнейшее развитие событий будет соответствовать позиции России.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Западе уже поняли, что их планы провалились, и все будет развиваться так, как скажет Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Те самые суетливые, а порой уже даже не хаотичные, а истеричные действия, которые предпринимает Западная Европа. То кричит о том, что ей обязательно надо стать частью так называемого урегулирования. Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они назвали, придумав фразу о нанесении России якобы стратегического поражения. От чего это все? Как раз от ситуации на поле боя", - сказала она в интервью ИС "Вести".
"Они все поняли. Они все знают, что их не взяла. И что все, что они задумали, так не будет - а будет так, как сказала наша страна", - подчеркнула Захарова.