Запад уже понял, что его планы провалились, заявила Захарова

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Западе уже поняли, что их планы провалились, и все будет развиваться так, как скажет Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они все поняли. Они все знают, что их не взяла. И что все, что они задумали, так не будет - а будет так, как сказала наша страна", - подчеркнула Захарова.