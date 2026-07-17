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Захарова рассказала, чем русская культура покорила Европу - РИА Новости, 17.07.2026
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12:38 17.07.2026
Захарова рассказала, чем русская культура покорила Европу

Захарова: русская культура покорила Европу не эпатажем, а глубинными смыслами

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что русская культура покорила Европу глубинными смыслами, а не эпатажем и скандальностью.
  • Она вспомнила пример мецената Сергея Дягилева, чьи «Русские сезоны» в Париже показали европейцам то, чего они еще не видели.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Русская культура покорила Европу не эпатажем и скандальностью, а глубинными смыслами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая в пятницу на сессии "Технологии, ценности и смыслы как фундамент глобальной конкуренции" в рамках Российской креативной недели, Захарова вспомнила пример мецената Сергея Дягилева, чьи "Русские сезоны" в Париже показали европейцам то, чего они еще не видели.
"Это было не про эпатаж и желание сыграть на какой-то скандальности. Это были глубинные смыслы, которые прошли через момент неприятия, непонимания и вылились в овацию. Не эпатажностью брали, а брали вызовами внутренними, которые человек ставил сам перед собой", - подчеркнула она.
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