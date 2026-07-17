Захарова рассказала, чем русская культура покорила Европу

"Это было не про эпатаж и желание сыграть на какой-то скандальности. Это были глубинные смыслы, которые прошли через момент неприятия, непонимания и вылились в овацию. Не эпатажностью брали, а брали вызовами внутренними, которые человек ставил сам перед собой", - подчеркнула она.