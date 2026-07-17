Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, устроили «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года.
- Переговоры между сторонами все равно состоялись и привели к результатам, в том числе касательно обменов между сторонами.
- Захарова отметила, что киевский режим завершил переговоры так же высокомерно, как и начал.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, устроили "цирк на колесах" вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента РФ Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова", - сказала дипломат в эфире Первого канала.
Она объяснила, что "цирком на колесах" было поведение представителей Киева. Там высказывали недовольство составом и уровнем российской делегации, и сам Зеленский постоянно публично изгалялся на этот счет. Однако переговоры все равно состоялись с достижением результатов, в том числе касательно обменов между сторонами.
"Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили", - добавила Захарова.