Киев устроил цирк вокруг переговоров с Россией, заявила Захарова

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, устроили "цирк на колесах" вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили", - добавила Захарова.