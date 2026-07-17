Гросси не осудил теракт против главного инженера ЗАЭС, заявила Захарова

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что Москва не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС.

Захарова подчеркнула, что главный инженер Запорожской АЭС был гражданским лицом и стоял на страже ядерной безопасности Европы.

Дипломат отметила, что осуждения не последовало и от стран, поставляющих Киеву вооружения.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима. Вот так, (чтобы - ред.) адресно. Он как бы против всего плохого и за все хорошее", - сказала Захарова в эфире Первого канала

Дипломат подчеркнула, что главный инженер станции был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы.

"Главный инженер Запорожской атомной электростанции - это, безусловно, представитель гражданской профессии. Это человек, который стоял, по сути, на страже мира, рискуя своей жизнью каждый день для того, чтобы эту самую Западную Европу не накрыло тем самым (радиоактивным - ред.) облаком", - добавила Захарова.

Она также отметила, что осуждения не последовало и от стран, поставляющих Киеву вооружения, из которых убивают мирных граждан.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.