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Гросси не осудил теракт против главного инженера ЗАЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2026
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00:13 17.07.2026 (обновлено: 00:37 17.07.2026)
Гросси не осудил теракт против главного инженера ЗАЭС, заявила Захарова

Захарова: Гросси так и не осудил Киев за теракт против главного инженера ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Москва не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС.
  • Захарова подчеркнула, что главный инженер Запорожской АЭС был гражданским лицом и стоял на страже ядерной безопасности Европы.
  • Дипломат отметила, что осуждения не последовало и от стран, поставляющих Киеву вооружения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь не услышали от Гросси осуждения киевского режима. Вот так, (чтобы - ред.) адресно. Он как бы против всего плохого и за все хорошее", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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Дипломат подчеркнула, что главный инженер станции был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы.
"Главный инженер Запорожской атомной электростанции - это, безусловно, представитель гражданской профессии. Это человек, который стоял, по сути, на страже мира, рискуя своей жизнью каждый день для того, чтобы эту самую Западную Европу не накрыло тем самым (радиоактивным - ред.) облаком", - добавила Захарова.
Она также отметила, что осуждения не последовало и от стран, поставляющих Киеву вооружения, из которых убивают мирных граждан.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
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