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Европа не предлагает России гарантий безопасности, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2026
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00:10 17.07.2026 (обновлено: 00:35 17.07.2026)
Европа не предлагает России гарантий безопасности, заявила Захарова

Захарова: ЕС, говорящий о безопасности Украины, не предлагает гарантий России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Европа не предлагает Москве никаких гарантий для России, говоря о гарантиях безопасности Украине.
  • Россия еще в 2021 году предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но не получила четкого ответа.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"О чем вы говорите?", - сказала Захарова в эфире Первого канала в ответ на вопрос, предлагали ли европейцы гарантии безопасности России на фоне того, как говорят о гарантиях для Киева.
Она напомнила, что еще в 2021 году Россия предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не услышала четкого ответа на свою идею.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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