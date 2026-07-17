Европа не предлагает России гарантий безопасности, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Европа не предлагает Москве никаких гарантий для России, говоря о гарантиях безопасности Украине.
- Россия еще в 2021 году предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но не получила четкого ответа.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что еще в 2021 году Россия предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не услышала четкого ответа на свою идею.