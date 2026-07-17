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В МИД ответили на заявления стран Европы о заинтересованности в диалоге - РИА Новости, 17.07.2026
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00:07 17.07.2026 (обновлено: 09:12 17.07.2026)
В МИД ответили на заявления стран Европы о заинтересованности в диалоге

Захарова: Европа сама делает все, чтобы контактов с Россией не случилось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила Захарова.
  • Она осудила страны Западной Европы за политику двойных стандартов, отметив, что они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это (подход стран Западной Европы. — Прим. ред.) противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось", — сказала она в программе "Большая игра" на Первом канале.
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Захарова также осудила эти государства за политику двойных стандартов. Как пояснила дипломат, они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.
В июне в МИД состоялась встреча замглавы ведомства Михаила Галузина с послами Британии, Германии и Франции. Замминистра указал им на деструктивную политику их стран в вопросе кризиса на Украине, а также разъяснил подходы Москвы к урегулированию конфликта.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в разрешении ситуации на Украине. Он также подчеркивал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия как Москве, так и кураторам на Западе.
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