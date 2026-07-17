В МИД ответили на заявления стран Европы о заинтересованности в диалоге

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила Захарова.

Она осудила страны Западной Европы за политику двойных стандартов, отметив, что они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это (подход стран Западной Европы . — Прим. ред.) противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось", — сказала она в программе " Большая игра " на Первом канале.

Захарова также осудила эти государства за политику двойных стандартов. Как пояснила дипломат, они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.

В июне в МИД состоялась встреча замглавы ведомства Михаила Галузина с послами Британии, Германии и Франции. Замминистра указал им на деструктивную политику их стран в вопросе кризиса на Украине, а также разъяснил подходы Москвы к урегулированию конфликта.