Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила Захарова.
- Она осудила страны Западной Европы за политику двойных стандартов, отметив, что они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа делает все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на слова о заинтересованности в диалоге, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это (подход стран Западной Европы. — Прим. ред.) противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось", — сказала она в программе "Большая игра" на Первом канале.
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Захарова также осудила эти государства за политику двойных стандартов. Как пояснила дипломат, они говорят о гарантиях безопасности для Киева, но отказываются давать их Москве.
В июне в МИД состоялась встреча замглавы ведомства Михаила Галузина с послами Британии, Германии и Франции. Замминистра указал им на деструктивную политику их стран в вопросе кризиса на Украине, а также разъяснил подходы Москвы к урегулированию конфликта.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов ЕС по участию в разрешении ситуации на Украине. Он также подчеркивал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия как Москве, так и кураторам на Западе.
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