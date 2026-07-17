Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что планы Киева по перезахоронению останков Евгения Коновальца подтверждают человеконенавистническую сущность украинской власти.

Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки главаря ОУН* Коновальца, похороненного в Роттердаме, на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Киева по перезахоронению останков главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, лишний раз подтверждают человеконенавистническую сущность украинской кровавой хунты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Коновалец сегодня – "идеологический кумир для выпестованного Западом киевского нацистского режима", указала Захарова , "который по жестокости и бесчеловечности совершаемых преступлений давно превзошел тех, кто стоял у истоков создания ОУН*-УПА* и верно служил немецким хозяевам из Третьего рейха".

Владимир Зеленский гордо называет их "героями и борцами за независимость", цинично закрывая глаза на то, что творили эти палачи. Невзирая ни на что, он продолжает устраивать пляски на их костях, лишний раз подтверждая человеконенавистническую сущность собственной кровавой хунты", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

Правительство Украины ранее распорядилось перезахоронить останки главаря ОУН* Коновальца, похороненного в Роттердаме, на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

Верховная рада 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.