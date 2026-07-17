Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала планы Киева перезахоронить останки главаря ОУН* - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 17.07.2026
Захарова прокомментировала планы Киева перезахоронить останки главаря ОУН*

Захарова: планы Киева перезахоронить главаря ОУН говорят о сущности режима

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что планы Киева по перезахоронению останков Евгения Коновальца подтверждают человеконенавистническую сущность украинской власти.
  • Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки главаря ОУН* Коновальца, похороненного в Роттердаме, на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Планы Киева по перезахоронению останков главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, лишний раз подтверждают человеконенавистническую сущность украинской кровавой хунты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коновалец сегодня – "идеологический кумир для выпестованного Западом киевского нацистского режима", указала Захарова, "который по жестокости и бесчеловечности совершаемых преступлений давно превзошел тех, кто стоял у истоков создания ОУН*-УПА* и верно служил немецким хозяевам из Третьего рейха".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Польше не стоит ждать отказа Киева от культа УПА*, заявил Слуцкий
11 июля, 17:00
"Владимир Зеленский гордо называет их "героями и борцами за независимость", цинично закрывая глаза на то, что творили эти палачи. Невзирая ни на что, он продолжает устраивать пляски на их костях, лишний раз подтверждая человеконенавистническую сущность собственной кровавой хунты", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Правительство Украины ранее распорядилось перезахоронить останки главаря ОУН* Коновальца, похороненного в Роттердаме, на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.
Верховная рада 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН*-УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Нидерландах возмущены идеей Киева перезахоронить главаря ОУН* Коновальца
10 июля, 02:22
 
В миреРоссияРоттердамКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала