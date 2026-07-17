Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Украины

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Евросоюзом санкций против России за "удары по Киеву", поинтересовалась, когда стоит ждать рестрикций Брюсселя в отношении Украины за Старобельск и обстрелы ЗАЭС.