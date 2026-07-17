Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала введение Евросоюзом санкций против России за "удары по Киеву".
- Она задалась вопросом, когда будут введены санкции ЕС против Украины за ряд других событий, включая обстрелы Старобельска и ЗАЭС.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Евросоюзом санкций против России за "удары по Киеву", поинтересовалась, когда стоит ждать рестрикций Брюсселя в отношении Украины за Старобельск и обстрелы ЗАЭС.
"Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов? А "За подрыв газопровода Северный поток"? " - написала она в своем Telegram канале.
Нет никаких сомнений, иронично отметила Захарова, "что и "За обстрел Тегерана" Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?".