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Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Украины - РИА Новости, 17.07.2026
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16:43 17.07.2026
Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Украины

Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за обстрелы ЗАЭС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала введение Евросоюзом санкций против России за "удары по Киеву".
  • Она задалась вопросом, когда будут введены санкции ЕС против Украины за ряд других событий, включая обстрелы Старобельска и ЗАЭС.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Евросоюзом санкций против России за "удары по Киеву", поинтересовалась, когда стоит ждать рестрикций Брюсселя в отношении Украины за Старобельск и обстрелы ЗАЭС.
"Когда будут санкции ЕС против киевского режима "За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске"? "За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера"? "За "Аллею ангелов", многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц"? "За пытки пленных"? "За уничтожение журналистов? А "За подрыв газопровода Северный поток"? " - написала она в своем Telegram канале.
Нет никаких сомнений, иронично отметила Захарова, "что и "За обстрел Тегерана" Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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