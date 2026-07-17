Захарова напомнила, что в турбулентные времена важно оставаться собой

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова принимает участие в пленарной сессии "Технология, ценности и смыслы как фрагмент глобальной конкуренции" в рамках Российской креативной недели.

Она считает, что в турбулентные времена важно не отказываться от своей сути ради сиюминутной выгоды.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В турбулентные времена особенно важно оставаться собой, не отказываться от своей сути ради сиюминутной, лежащей на поверхности выгоды, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в пятницу принимает участие в пленарной сессии "Технология, ценности и смыслы как фрагмент глобальной конкуренции" в рамках Российской креативной недели.

"Не отказываться от своей сути во имя сиюминутной, лежащей на поверхности выгоды, идеи, предложения. Не терять себя, не терять своих основ, не предавать своей профессии… Потому что когда начинаются такие турбулентные изменения в мире (здесь все в совокупности: политика, экономика, смысловые моменты), удержаться можно только за что-то по-настоящему стоящее", - сказала Захарова.