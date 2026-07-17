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Захарова посоветовала Европе предоставить гарантии безопасности Гренландии - РИА Новости, 17.07.2026
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01:17 17.07.2026 (обновлено: 01:19 17.07.2026)
Захарова посоветовала Европе предоставить гарантии безопасности Гренландии

Захарова: ЕС надо сначала дать гарантии Гренландии, а потом думать об Украине

© AP Photo / Kwiyeon HaНуук
Нуук - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Kwiyeon Ha
Нуук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейцам начать с предоставления гарантий безопасности Гренландии.
  • Мария Захарова обратила внимание на агрессивные заявления о готовности предоставить гарантии безопасности Украине в западной части Европы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европейцам, которые говорят о предоставлении гарантий безопасности Украины, стоит предоставить такие гарантии сначала Гренландии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире Первого канала она обратила внимание на то, что в западной части Европы звучат агрессивные заявления о готовности предоставить гарантии безопасности Украине.
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"Я бы предложила им начать с того, что им действительно ближе. Предоставить, например, какие-нибудь гарантии безопасности Гренландии", - сказала дипломат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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00:10
 
В миреГренландияУкраинаСШАМария ЗахароваДональд ТрампЕвропа
 
 
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