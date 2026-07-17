Захарова посоветовала Европе предоставить гарантии безопасности Гренландии

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейцам начать с предоставления гарантий безопасности Гренландии.

Мария Захарова обратила внимание на агрессивные заявления о готовности предоставить гарантии безопасности Украине в западной части Европы.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европейцам, которые говорят о предоставлении гарантий безопасности Украины, стоит предоставить такие гарантии сначала Гренландии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире Первого канала она обратила внимание на то, что в западной части Европы звучат агрессивные заявления о готовности предоставить гарантии безопасности Украине

"Я бы предложила им начать с того, что им действительно ближе. Предоставить, например, какие-нибудь гарантии безопасности Гренландии", - сказала дипломат.