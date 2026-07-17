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Захарова раскрыла, что заявила послу Германии при его вызове в МИД - РИА Новости, 17.07.2026
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01:15 17.07.2026
Захарова раскрыла, что заявила послу Германии при его вызове в МИД

Захарова заявила Ламбсдорффу о схожести немецкой пропаганды с нацистской

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова вызвала посла Германии Александра Ламбсдорффа в МИД России.
  • Мария Захарова отметила сходство современной немецкой пропаганды и нацистской.
  • Посол Германии отрицал подобное сходство и спросил, как российская сторона смеет проводить такие сравнения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что при вызове в министерство посла Германии Александра Ламбсдорффа в понедельник отметила сходство современной немецкой пропаганды и нацистской.
В эфире Первого канала она объяснила, что вызов посла был связан с вовлеченностью Берлина в преступления Киева и с чудовищной пропагандой Германии.
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"Я, проводя с ним воспитательную беседу, отметила, что все это уже действительно не просто напоминает, а как калька повторяет контуры тех самых немецко-фашистских листовок, которые распространялись на оккупированных Третьим рейхом территориях или в преддверии захода в новые города и села", - сказала Захарова.
По ее словам, немецкий посол фыркнул и заявил, что такого не может быть. Он также спросил, как российская сторона смеет проводить такие сравнения.
"Я открыла и зачитала ему те самые листовки Третьего рейха... Они начинались как обычно: "Русский Иван или русские, сдавайтесь, во всем виновато ваше правительство". Ну посмотрите, как похоже, если мы посмотрим на то, что они говорят сейчас. "Вы получите все, стоит вам только заявить о лояльности Третьему рейху". И дальше перечисление, что получат благополучие, богатство, еду, воду. А в конце с восклицательным знаком была приписка, что они, Третий рейх, выступают за мир", - заключила она.
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