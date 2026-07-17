Рейтинг@Mail.ru
В Крыму два выпускника на пересдаче ЕГЭ набрали по 100 баллов - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 17.07.2026 (обновлено: 19:38 17.07.2026)

В Крыму два выпускника на пересдаче ЕГЭ набрали по 100 баллов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму 1402 человека или 21,3% от общего количества участников ЕГЭ воспользовались возможностью пересдать один из предметов.
  • Двое выпускников по итогам пересдачи набрали максимальные 100 баллов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Два выпускника на пересдаче ЕГЭ в Крыму набрали по 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
"Возможностью пересдать один из предметов по выбору воспользовались 1402 человека или 21,3% от общего количества участников ЕГЭ. Примечательно, что улучшили свой результат 1000 выпускников, а двое по итогам пересдачи набрали максимальные 100 баллов", - сказали в пресс-службе.
При этом, по данным министерства, сохранили прежний результат 166 участников пересдачи, ухудшили - 227.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен
Вчера, 11:48
 
Республика КрымЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала