В Крыму два выпускника на пересдаче ЕГЭ набрали по 100 баллов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму 1402 человека или 21,3% от общего количества участников ЕГЭ воспользовались возможностью пересдать один из предметов.

Двое выпускников по итогам пересдачи набрали максимальные 100 баллов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Два выпускника на пересдаче ЕГЭ в Крыму набрали по 100 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

"Возможностью пересдать один из предметов по выбору воспользовались 1402 человека или 21,3% от общего количества участников ЕГЭ. Примечательно, что улучшили свой результат 1000 выпускников, а двое по итогам пересдачи набрали максимальные 100 баллов", - сказали в пресс-службе.

При этом, по данным министерства, сохранили прежний результат 166 участников пересдачи, ухудшили - 227.