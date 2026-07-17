Вучич и посол России обсудили сотрудничество в сфере экономики

"Мы говорили о сотрудничестве между нашими странами с особым упором в области экономики. Мы рассмотрели актуальную политическую ситуацию в регионе и мире. В тоже время, мы говорили и о важных инфраструктурных и других проектах в Сербии, над которыми совместно работаем с РФ и компаниями из этой страны", - написал Вучич в Instagram* и добавил, что встреча была "очень хорошей".