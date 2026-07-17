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Вучич и посол России обсудили сотрудничество в сфере экономики - РИА Новости, 17.07.2026
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15:25 17.07.2026
Вучич и посол России обсудили сотрудничество в сфере экономики

Президент Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили сотрудничество в сфере экономики

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Боцан-Харченко рассмотрели сотрудничество с Россией в сфере экономики и совместные инфраструктурные проекты.
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко они рассмотрели сотрудничество с Россией в сфере экономики и совместные инфраструктурные проекты.
"Мы говорили о сотрудничестве между нашими странами с особым упором в области экономики. Мы рассмотрели актуальную политическую ситуацию в регионе и мире. В тоже время, мы говорили и о важных инфраструктурных и других проектах в Сербии, над которыми совместно работаем с РФ и компаниями из этой страны", - написал Вучич в Instagram* и добавил, что встреча была "очень хорошей".
Президент Сербии в предыдущий раз встретился с главой российского диппредставительства 9 июля и заявил, что Сербия и РФ будут препятствовать ревизии истории Второй мировой войны. Тогда они также обсудили отношения двух стран, региональные и глобальные вопросы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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