Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в Донецкой Народной Республике.
- Педрацини проходил службу в составе 3-го полка сил специальных операций Украины.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини, воевавший на стороне Украины, ликвидирован в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Педрацини проходил службу в составе 3-го полка сил специальных операций Украины.
"Боевик 3-го полка ССО Украины Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в ДНР", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что раньше австралийский наемник проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты, а также обучал солдат ВСУ в Великобритании.