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В ДНР ликвидировали австралийского наемника, воевавшего на стороне Украины - РИА Новости, 17.07.2026
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В ДНР ликвидировали австралийского наемника, воевавшего на стороне Украины

РИА Новости: В ДНР ликвидировали австралийского наемника Педрацини

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в Донецкой Народной Республике.
  • Педрацини проходил службу в составе 3-го полка сил специальных операций Украины.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини, воевавший на стороне Украины, ликвидирован в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Педрацини проходил службу в составе 3-го полка сил специальных операций Украины.
"Боевик 3-го полка ССО Украины Самуэль Майкл Педрацини ликвидирован в ДНР", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что раньше австралийский наемник проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты, а также обучал солдат ВСУ в Великобритании.
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