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Снаряды "Гиацинт" уничтожают и технику ВСУ, и само укрытие, рассказал боец - РИА Новости, 17.07.2026
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07:35 17.07.2026
Снаряды "Гиацинт" уничтожают и технику ВСУ, и само укрытие, рассказал боец

ВСУ прячут автомобили в брошенных зданиях, но снаряды "Гиацинт" их уничтожают

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов.
  • Попадание 152-миллиметрового снаряда «Гиацинт» гарантированно уничтожает технику и укрытие.
  • За неделю расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники противника на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов, однако попадание 152-миллиметрового снаряда "Гиацинт" гарантированно уничтожает и технику, и само укрытие, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным Шейх.
"Чтобы замаскировать и не дать нашим дронам поразить технику, подразделения противника прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях. Но попадание 152-миллиметрового снаряда наверняка уничтожает автомобили, повреждая и место, где он был спрятан", - сказал военный.
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Шейх подчеркнул, что благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем (БПС) пикапы и другие автомобили ВСУ выявляются при попытках провести ротацию личного состава и доставить продовольствие на позиции. Координаты оперативно передаются на командные пункты, после доразведки артиллерийские расчеты наносят удар.
За неделю, добавил Шейх, расчеты 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" артиллерийского подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более десяти единиц автомобильной техники противника на харьковском направлении. Срыв подвоза боеприпасов, продовольствия и технических средств, по его словам, приводит к потере управления и последующему уничтожению подразделений ВСУ ударами артиллерии, расчетами БПС и штурмовыми группами.
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