Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов.

Попадание 152-миллиметрового снаряда «Гиацинт» гарантированно уничтожает технику и укрытие.

За неделю расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники противника на харьковском направлении.

БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов, однако попадание 152-миллиметрового снаряда "Гиацинт" гарантированно уничтожает и технику, и само укрытие, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным Шейх.

"Чтобы замаскировать и не дать нашим дронам поразить технику, подразделения противника прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях. Но попадание 152-миллиметрового снаряда наверняка уничтожает автомобили, повреждая и место, где он был спрятан", - сказал военный.

Шейх подчеркнул, что благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем (БПС) пикапы и другие автомобили ВСУ выявляются при попытках провести ротацию личного состава и доставить продовольствие на позиции. Координаты оперативно передаются на командные пункты, после доразведки артиллерийские расчеты наносят удар.