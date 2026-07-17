Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов.
- Попадание 152-миллиметрового снаряда «Гиацинт» гарантированно уничтожает технику и укрытие.
- За неделю расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили более десяти единиц автомобильной техники противника на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинские боевики прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях, чтобы укрыть их от дронов, однако попадание 152-миллиметрового снаряда "Гиацинт" гарантированно уничтожает и технику, и само укрытие, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным Шейх.
"Чтобы замаскировать и не дать нашим дронам поразить технику, подразделения противника прячут автомобили в лесопосадках и брошенных зданиях. Но попадание 152-миллиметрового снаряда наверняка уничтожает автомобили, повреждая и место, где он был спрятан", - сказал военный.
Шейх подчеркнул, что благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем (БПС) пикапы и другие автомобили ВСУ выявляются при попытках провести ротацию личного состава и доставить продовольствие на позиции. Координаты оперативно передаются на командные пункты, после доразведки артиллерийские расчеты наносят удар.
За неделю, добавил Шейх, расчеты 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б" артиллерийского подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более десяти единиц автомобильной техники противника на харьковском направлении. Срыв подвоза боеприпасов, продовольствия и технических средств, по его словам, приводит к потере управления и последующему уничтожению подразделений ВСУ ударами артиллерии, расчетами БПС и штурмовыми группами.
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