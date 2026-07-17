Рейтинг@Mail.ru
Володин: "Славянский базар" вносит вклад в развитие гумпартнерства - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:49 17.07.2026
Володин: "Славянский базар" вносит вклад в развитие гумпартнерства

Володин: "Славянский базар" вносит вклад в развитие гуманитарного сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" на протяжении 35 лет вносит вклад в развитие гуманитарного сотрудничества, заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы России Вячеслав Володин в приветствии гостям и участникам события, сообщает Sputnik.
Приветствие Володина зачитала на концерте в рамках Дней Союзного государства председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Володин отметил, что фестиваль укрепляет культурные традиции славянских народов, защищает историческую правду.
"”Славянский базар” способствует укреплению традиционных ценностей, углублению духовных связей", – цитирует спикера Sputnik.
По его мнению, форум искусств дает возможность молодым исполнителям раскрыть свой талант.
Концерт в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре" проходит на сцене Летнего амфитеатра.
Для публики играют Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга и оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" (Россия). Поют звезды российской и белорусской сцен: Анатолий Ярмоленко, Руслан Алехно, Денис Майданов, Петр Елфимов и другие.
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках Славянского базара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Союзные парламентарии наградили юных исполнителей на "Славянском базаре"
Вчера, 16:19
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВячеслав ВолодинРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала