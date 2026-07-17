Володин: "Славянский базар" вносит вклад в развитие гумпартнерства

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" на протяжении 35 лет вносит вклад в развитие гуманитарного сотрудничества, заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы России Вячеслав Володин в приветствии гостям и участникам события, сообщает Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" на протяжении 35 лет вносит вклад в развитие гуманитарного сотрудничества, заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы России Вячеслав Володин в приветствии гостям и участникам события, сообщает Sputnik

Приветствие Володина зачитала на концерте в рамках Дней Союзного государства председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Володин отметил, что фестиваль укрепляет культурные традиции славянских народов, защищает историческую правду.

"”Славянский базар” способствует укреплению традиционных ценностей, углублению духовных связей", – цитирует спикера Sputnik.

По его мнению, форум искусств дает возможность молодым исполнителям раскрыть свой талант.

Концерт в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре" проходит на сцене Летнего амфитеатра.