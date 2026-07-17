Володина зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия в Саратове зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Госдумы, сообщается в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера ГД в регионе.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.