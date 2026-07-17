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Володина зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму - РИА Новости, 17.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:42 17.07.2026
Володина зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

Избирком в Саратове зарегистрировал Володина кандидатом на выборы в Госдуму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164.
  • Окружная избирательная комиссия в Саратове зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Госдумы.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия в Саратове зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Госдумы, сообщается в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера ГД в регионе.
Ранее Володин подал документы для регистрации в качестве кандидата Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Решение принимала территориальная избирательная комиссия Кировского района Саратова, исполняющая функции окружной.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
"Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом", - приводятся слова Володина в сообщении.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Электронное голосование - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В ЦИК рассказали об электронном голосовании в Москве
15 июля, 11:49
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСаратовКировский районРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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