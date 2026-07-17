Володина зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164.
- Окружная избирательная комиссия в Саратове зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Госдумы.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия в Саратове зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Госдумы, сообщается в Telegram-канале "Володин Саратов", посвященном работе спикера ГД в регионе.
Ранее Володин подал документы для регистрации в качестве кандидата Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Решение принимала территориальная избирательная комиссия Кировского района Саратова, исполняющая функции окружной.
"Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом", - приводятся слова Володина в сообщении.
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