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В Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком - РИА Новости, 17.07.2026
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20:23 17.07.2026
В Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком

СК: в Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгограде возбуждено уголовное дело после информации об издевательствах над ребенком в детском саду.
  • Мама четырехлетнего мальчика заявила, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем и что няня признавалась в избиении ребенка.
  • Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.
ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Волгограде после информации об издевательствах над ребенком в детском саду, доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в следственном комитете России.
Ранее в пятницу местное издание V1.ru опубликовало информацию о том, что мама мальчика заявила об издевательствах в одном из детских садов Волгограда. По ее словам, няня в детсаду призналась, что била ребенка, а сам мальчик рассказал, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Другие родители так же сообщали о криках и грубом обращении с детьми.
"По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Там уточнили, что Бастрыкин запросил в региональному управлении ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.
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ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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