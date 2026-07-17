В Волгограде возбудили дело после сообщений об издевательствах над ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгограде возбуждено уголовное дело после информации об издевательствах над ребенком в детском саду.
- Мама четырехлетнего мальчика заявила, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем и что няня признавалась в избиении ребенка.
- Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.
ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Волгограде после информации об издевательствах над ребенком в детском саду, доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в следственном комитете России.
Ранее в пятницу местное издание V1.ru опубликовало информацию о том, что мама мальчика заявила об издевательствах в одном из детских садов Волгограда. По ее словам, няня в детсаду призналась, что била ребенка, а сам мальчик рассказал, что воспитательница заклеивала ему рот скотчем. Другие родители так же сообщали о криках и грубом обращении с детьми.
Там уточнили, что Бастрыкин запросил в региональному управлении ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.