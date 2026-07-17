В Херсонской области сбили почти 40 украинских дронов за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные сбили 39 ударных дронов ВСУ над Херсонской областью за ночь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Военные РФ сбили за ночь 39 ударных дронов ВСУ над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью в небе над Херсонской областью уничтожены 39 ударных БПЛА противника", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Он поблагодарил бойцов за точную работу.
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