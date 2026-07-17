Во Владивостоке два человека погибли из-за обрыва канатов на стройке

В ведомстве добавили, что рабочие упали с высоты около 66 метров.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).