Во Владивостоке два человека погибли из-за обрыва канатов на стройке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два работника погибли, упав с высоты около 66 метров на стройплощадке во Владивостоке.
- Причиной падения стал разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника из-за нарушения правил техники безопасности сотрудником субподрядчика.
- По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Два работника погибли, упав с высоты около 66 метров на стройплощадке во Владивостоке из-за обрыва стальных канатов, сообщает СУ СК по Приморскому краю.
В четверг РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщили, что два работника сорвались с высоты на стройплощадке в районе улицы Невельского во Владивостоке и погибли.
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"Лицо из числа сотрудников коммерческой организации-субподрядчика нарушило правила техники безопасности… в результате чего произошел разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника, внутри которого находились двое рабочих", – отмечается в сообщении СУ СК по Приморскому краю.
В ведомстве добавили, что рабочие упали с высоты около 66 метров.
По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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