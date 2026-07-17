Краткий пересказ от РИА ИИ «ВКонтакте» завершает переход на единый домен vk.ru.

Приложения VK исчезли из Google Play, но остаются доступными в RuStore и других магазинах приложений для Android.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru - домен работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы. Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов", - сообщили там.

Отмечается, что переход на российский домен обеспечит стабильный и быстрый доступ для пользователей.

В четверг все приложения VK исчезли из Google Plaу. В VK отметили, что пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.

Сейчас приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.