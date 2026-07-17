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"ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru - РИА Новости, 17.07.2026
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09:35 17.07.2026
"ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru

«ВКонтакте» завершает переход на единый домен vk.ru

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : ВКонтакте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «ВКонтакте» завершает переход на единый домен vk.ru.
  • Приложения VK исчезли из Google Play, но остаются доступными в RuStore и других магазинах приложений для Android.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru - домен работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, сообщили в пресс-службе соцсети.
"ВКонтакте" завершает переход на единый домен vk.ru. Пользователи, авторы и партнеры смогут найти по обновленному адресу все привычные сервисы. Домен vk.ru работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов", - сообщили там.
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Отмечается, что переход на российский домен обеспечит стабильный и быстрый доступ для пользователей.
В четверг все приложения VK исчезли из Google Plaу. В VK отметили, что пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.
Сейчас приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
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