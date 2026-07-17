Вице-премьеры Азербайджана и России встретятся в сентябре, заявил Байрамов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук планируют встречу в сентябре.
- Встреча направлена на обсуждение ряда направлений сотрудничества между странами.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут встречу в сентябре, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.
"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность и планируется встреча между вице-премьерами (Азербайджана и России) Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком в сентябре текущего года, чтобы обсудить ряд направлений", - сказал Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.