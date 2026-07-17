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Вице-премьеры Азербайджана и России встретятся в сентябре, заявил Байрамов - РИА Новости, 17.07.2026
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15:52 17.07.2026
Вице-премьеры Азербайджана и России встретятся в сентябре, заявил Байрамов

Джейхун Байрамов: вице-премьеры Азербайджана и России встретятся в сентябре

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук планируют встречу в сентябре.
  • Встреча направлена на обсуждение ряда направлений сотрудничества между странами.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут встречу в сентябре, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.
"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность и планируется встреча между вице-премьерами (Азербайджана и России) Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком в сентябре текущего года, чтобы обсудить ряд направлений", - сказал Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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В миреАзербайджанРоссияШахин МустафаевАлексей ОверчукДжейхун Байрамов
 
 
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