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Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с "Росатомом" по АЭС - РИА Новости, 17.07.2026
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20:36 17.07.2026
Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с "Росатомом" по АЭС

Анпилогов: Венгрии невыгоден отказ от сотрудничества с "Росатомом" по "Пакш-2"

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Алексей Анпилогов считает, что в случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" по проекту АЭС "Пакш-2" Венгрия может столкнуться с негативными факторами.
  • По его мнению, новым исполнителям заказа придется начинать строительство с нуля, что приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов.
  • Специалист подчеркнул, что экономических или технологических причин для разрыва с "Росатомом" нет, и заявления Венгрии, скорее всего, обусловлены политическим давлением Брюсселя.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Венгрия может столкнуться с негативными факторами в случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" по проекту АЭС "Пакш-2", считает эксперт в сфере энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Премьер Венгрии Петер Мадьяр 16 июля допустил, что по итогам аудита проекта АЭС "Пакш-2" переговоры о дальнейшем возведении электростанции будут вестись не с "Росатомом", а с другими международными партнерами.
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"В случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" при строительстве АЭС "Пакш-2" Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности, будет демонтировано", - сказал Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
По словам эксперта, каждая АЭС - эксклюзивный проект и большая часть оборудования изготавливается под конкретную площадку.
"Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов", - отметил Анпилогов.
Эксперт добавил, что Будапешту, вероятно, придется компенсировать российской стороне уже понесенные расходы. В качестве альтернатив рассматриваются южнокорейская Kepco, французская Areva и американская Westinghouse, однако их контракты вряд ли будут дешевле, а сами компании за последние годы частично утратили компетенции, подчеркнул специалист.
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По мнению Анпилогова, экономических или технологических причин для разрыва с "Росатомом" нет, и заявления Венгрии, скорее всего, обусловлены политическим давлением Брюсселя.
Он также напомнил, что Болгария после отказа от АЭС "Белене" платила неустойку и стала еще большим импортером электроэнергии, не исключено, что похожие риски есть и у Венгрии.
Новое правительство Венгрии намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2", заявил ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. "Росатом" при необходимости сможет легко пояснить и обосновать экономику проекта АЭС "Пакш-2" венгерскому заказчику, отмечал при этом его глава Алексей Лихачев.
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В миреВенгрияПетер МадьярАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
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