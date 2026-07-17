Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с "Росатомом" по АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт Алексей Анпилогов считает, что в случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" по проекту АЭС "Пакш-2" Венгрия может столкнуться с негативными факторами.

По его мнению, новым исполнителям заказа придется начинать строительство с нуля, что приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов.

Специалист подчеркнул, что экономических или технологических причин для разрыва с "Росатомом" нет, и заявления Венгрии, скорее всего, обусловлены политическим давлением Брюсселя.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Венгрия может столкнуться с негативными факторами в случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" по проекту АЭС "Пакш-2", считает эксперт в сфере энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр 16 июля допустил, что по итогам аудита проекта АЭС "Пакш-2" переговоры о дальнейшем возведении электростанции будут вестись не с "Росатомом", а с другими международными партнерами.

"В случае отказа от сотрудничества с "Росатомом" при строительстве АЭС "Пакш-2" Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности, будет демонтировано", - сказал Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД

По словам эксперта, каждая АЭС - эксклюзивный проект и большая часть оборудования изготавливается под конкретную площадку.

"Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов", - отметил Анпилогов.

Эксперт добавил, что Будапешту, вероятно, придется компенсировать российской стороне уже понесенные расходы. В качестве альтернатив рассматриваются южнокорейская Kepco, французская Areva и американская Westinghouse, однако их контракты вряд ли будут дешевле, а сами компании за последние годы частично утратили компетенции, подчеркнул специалист.

По мнению Анпилогова, экономических или технологических причин для разрыва с "Росатомом" нет, и заявления Венгрии, скорее всего, обусловлены политическим давлением Брюсселя.

Он также напомнил, что Болгария после отказа от АЭС "Белене" платила неустойку и стала еще большим импортером электроэнергии, не исключено, что похожие риски есть и у Венгрии.