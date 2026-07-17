Композитор Величковский подал к "VK Видео" иски из-за клипов Лады Дэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Композитор Леонид Величковский подал два иска к сервису "VK Видео" о взыскании 910 тысяч и 700 тысяч рублей за использование его музыки в видеоклипах Лады Дэнс и группы "Стрелки".
- Он требует компенсацию за нарушение своих исключительных прав на музыку, которая была использована в 14 видеоклипах без его разрешения.
- Арбитражный суд Москвы принял иски к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Композитор Леонид Величковский, писавший музыку для Лады Дэнс и группы "Стрелки", направил в суд два иска к сервису "VK Видео" о взыскании 910 тысяч и 700 тысяч рублей за использование его музыки в видеоклипах этих исполнителей, размещенных ответчиком в соцсети "ВКонтакте", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Речь идет о семи клипах Лады Дэнс – "Бэйби тунайт", "Танцы у моря", "Гонщик любви", "Ковбой", "Сотри кассету", "Ночное солнце", "Жить нужно в кайф" – и семи клипах "Стрелок" – "Бумеранг", "Мамочка", "Красавчик", "Лучший друг", "Солнце за горой", "Прости и прощай" и "Ты бросил меня".
Истец указывает, что разрешения на использование музыки в аудиовизуальных произведениях не давал. Он просит взыскать с ответчика ООО "Единое видео", владельца платформы "VK Видео", компенсацию за нарушение своих исключительных прав – по 130 тысяч рублей за каждую песню Лады Дэнс и по 100 тысяч рублей за каждый трек "Стрелок".
Арбитражный суд Москвы принял иски к рассмотрению в порядке упрощенного производства, то есть без проведения заседаний и вызова сторон, по представленным ими письменным и иным доказательствам.
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26 января, 08:37