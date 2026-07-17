Композитор Величковский подал к "VK Видео" иски из-за клипов Лады Дэнс

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Композитор Леонид Величковский, писавший музыку для Лады Дэнс и группы "Стрелки", направил в суд два иска к сервису "VK Видео" о взыскании 910 тысяч и 700 тысяч рублей за использование его музыки в видеоклипах этих исполнителей, размещенных ответчиком в соцсети "ВКонтакте", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.