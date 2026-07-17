СМИ: школ с условиями для инвалидов за шесть лет стало больше в три раза

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в беседе с "Ведомостями" обратил внимание на то, что подходы к безбарьерной среде в школах отличаются, поэтому при строительстве новых школ необходимо учитывать вопросы беспрепятственного доступа по всему зданию, а в старых важно, чтобы была возможность их приспособить.