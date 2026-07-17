СМИ: школ с условиями для инвалидов за шесть лет стало больше в три раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доля школ в России, где созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, выросла с 24% в 2019 году до 67% в 2025-м.
- Лидерами по доступности стали Мордовия и Кабардино-Балкария, где в 100% школ созданы условия для людей с инвалидностью.
- Самый низкий показатель доступности зафиксирован в Ярославской области (21%) и Карелии (31%).
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Доля школ в России, где созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, выросла с 24% в 2019 году до 67% в 2025-м, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обновленную статистику Минпросвещения за прошлый год.
"В России с 2019 года доля школ, где созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, выросла почти втрое - с 24 до 67%. Это следует из обновленной статистики Минпросвещения за 2025 год, она опубликована в единой межведомственной информационно-статистической системе. Показатель исчисляется с 2019 года, статистика за 2021-2022 годы не велась", - пишет издание.
По статистике Минпросвещения, которую приводит газета, лидерами по доступности стали Мордовия и Кабардино-Балкария, где в 100% школ созданы условия для людей с инвалидностью. При этом в 2020 году лишь четверть школ этих регионов имели соответствующие условия. Самый низкий показатель зафиксирован в Ярославской области (21%) и Карелии (31%).
Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в беседе с "Ведомостями" обратил внимание на то, что подходы к безбарьерной среде в школах отличаются, поэтому при строительстве новых школ необходимо учитывать вопросы беспрепятственного доступа по всему зданию, а в старых важно, чтобы была возможность их приспособить.
По словам руководителя социального направления экспертной дирекции исполкома "Народного фронта" Анны Домченко, которые также приводит издание, наибольшие трудности связаны с формированием инклюзивной культуры в коллективе, так как дефицит понимания заставляет семьи выбирать домашнее обучение, несмотря на наличие инфраструктуры.
Газета направила запрос в Минпросвещения РФ, а также в департаменты образования указанных регионов.