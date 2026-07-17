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Си Цзиньпин призвал страны к взаимному уважению - РИА Новости, 17.07.2026
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17:28 17.07.2026 (обновлено: 17:45 17.07.2026)
Си Цзиньпин призвал страны к взаимному уважению

Си Цзиньпин: законные права и интересы каждой страны следует уважать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уважать законные права и интересы каждой страны.
  • Он подчеркнул, что нельзя допустить возврата к "эпохе закона джунглей", необходимо отстаивать справедливость и правосудие.
ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Законные права и интересы каждой страны следует уважать, нельзя допустить, чтобы мир вернулся к эпохе закона джунглей, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Необходимо отстаивать справедливость и правосудие. Каждая страна является равноправным членом международного сообщества, и суверенитет, территориальная целостность, законные права и интересы каждой страны следует уважать", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Лидер КНР подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мир вернулся к эпохе закона джунглей".
"Более 190 стран мира разделяют общую судьбу и должны действовать сообща для решения глобальных вызовов", — указал он.
При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что "крупные страны должны взять на себя больше ответственности".
Гуттереш находится в Шанхае для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит с 17 по 20 июля.
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