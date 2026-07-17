Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости уважать законные права и интересы каждой страны.

Он подчеркнул, что нельзя допустить возврата к "эпохе закона джунглей", необходимо отстаивать справедливость и правосудие.

ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Законные права и интересы каждой страны следует уважать, нельзя допустить, чтобы мир вернулся к эпохе закона джунглей, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

"Необходимо отстаивать справедливость и правосудие. Каждая страна является равноправным членом международного сообщества, и суверенитет, территориальная целостность, законные права и интересы каждой страны следует уважать", — заявил Си Цзиньпин , слова которого приводит МИД КНР.

Лидер КНР подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мир вернулся к эпохе закона джунглей".

"Более 190 стран мира разделяют общую судьбу и должны действовать сообща для решения глобальных вызовов", — указал он.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что "крупные страны должны взять на себя больше ответственности".