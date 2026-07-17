В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии

Краткий пересказ от РИА ИИ Симбирская епархия сочла размещение стриптиз-клуба рядом с храмом «оскорбительным и недопустимым».

Вывеску стриптиз-клуба сняли после возмущения Симбирской епархии.

Открытие стриптиз-клуба, запланированное на вечер того же дня, вероятно, отложили.

САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Открытие стриптиз-клуба рядом с храмом в Ульяновске, вероятно, отложили, а вывеску сняли после возмущения Симбирской епархии, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

В четверг Симбирская епархия выступила с публичным заявлением по поводу планируемого открытия стриптиз-клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии и в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте "оскорбительным и недопустимым".

"Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие. Открытие должно было быть сегодня вечером", - рассказала агентству руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Симбирской епархии Наталья Горенок.