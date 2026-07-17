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В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии - РИА Новости, 17.07.2026
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14:14 17.07.2026 (обновлено: 14:33 17.07.2026)
В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения епархии

В Ульяновске сняли вывеску стриптиз-клуба после возмущения Симбирской епархии

© Shutterstock/FOTODOM / Quatrox ProductionВид на Ульяновск
Вид на Ульяновск - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Quatrox Production
Вид на Ульяновск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симбирская епархия сочла размещение стриптиз-клуба рядом с храмом «оскорбительным и недопустимым».
  • Вывеску стриптиз-клуба сняли после возмущения Симбирской епархии.
  • Открытие стриптиз-клуба, запланированное на вечер того же дня, вероятно, отложили.
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Открытие стриптиз-клуба рядом с храмом в Ульяновске, вероятно, отложили, а вывеску сняли после возмущения Симбирской епархии, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
В четверг Симбирская епархия выступила с публичным заявлением по поводу планируемого открытия стриптиз-клуба на улице Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии и в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей и Симбирского Спасского монастыря. Епархия сочла размещение стриптиз-клуба в данном месте "оскорбительным и недопустимым".
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"Вывеску сняли вчера вечером. По некоторым данным, они решили отложить открытие. Открытие должно было быть сегодня вечером", - рассказала агентству руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Симбирской епархии Наталья Горенок.
В церкви посчитали, что откровенная реклама клуба с демонстрацией обнаженного женского тела нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы.
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