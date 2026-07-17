В Минздраве Бурятии рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с автобусом в Улан-Удэ пострадали три пассажира, среди которых была беременная.
- Женщину госпитализировали в профильное учреждение, она находится под наблюдением медиков.
- Еще одна пострадавшая находится в травматологическом отделении, третья пострадавшая направлена на амбулаторное наблюдение, состояние всех пострадавших удовлетворительное.
УЛАН-УДЭ, 17 июл - РИА Новости. Среди трех пострадавших в ДТП с автобусом в пятницу в Улан-Удэ была беременная, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Бурятии.
"Беременная женщина госпитализирована в профильное учреждение, находится под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства.
В минздраве добавили, что еще одна пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение, третья после осмотра медиками направлена на амбулаторное наблюдение.
"Состояние всех пострадавших удовлетворительное", - отметила представитель пресс-службы.