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В Минздраве Бурятии рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Улан-Удэ - РИА Новости, 17.07.2026
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15:15 17.07.2026
В Минздраве Бурятии рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Минздрав Бурятии: беременная пострадала в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с автобусом в Улан-Удэ пострадали три пассажира, среди которых была беременная.
  • Женщину госпитализировали в профильное учреждение, она находится под наблюдением медиков.
  • Еще одна пострадавшая находится в травматологическом отделении, третья пострадавшая направлена на амбулаторное наблюдение, состояние всех пострадавших удовлетворительное.
УЛАН-УДЭ, 17 июл - РИА Новости. Среди трех пострадавших в ДТП с автобусом в пятницу в Улан-Удэ была беременная, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Бурятии.
Ранее в ГИБДД по Бурятии РИА Новости сообщили, что на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова в Октябрьском районе Улан-Удэ 56-летняя женщина-водитель Honda Freed при выполнении маневра столкнулась с автобусом, пострадали три пассажира общественного транспорта.
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"Беременная женщина госпитализирована в профильное учреждение, находится под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства.
В минздраве добавили, что еще одна пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение, третья после осмотра медиками направлена на амбулаторное наблюдение.
"Состояние всех пострадавших удовлетворительное", - отметила представитель пресс-службы.
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