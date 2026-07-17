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В Германии рассказали о новом ударе по Зеленскому на фоне скандала в Киеве - РИА Новости, 17.07.2026
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08:51 17.07.2026
В Германии рассказали о новом ударе по Зеленскому на фоне скандала в Киеве

Junge Welt: вступление Украины в ЕС откладывается на фоне скандала в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские союзники не дали Киеву зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, на что рассчитывал Владимир Зеленский, пишет Junge Welt.
  • По мнению европейских дипломатов, вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европейские союзники не дали Киеву зеленый свет на присоединение к ЕС в ближайшие годы, на что рассчитывал Владимир Зеленский, пишет Junge Welt.
При этом издание обратило внимание на разворачивающийся на Украине политический кризис, связанный с отставкой правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.
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"Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам вступления в блок с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Однако, как сообщила газета FAZ в среду, после конференции перспектива относительно быстрого вступления открылась только для Черногории. Таким образом, стремление главы украинского режима Владимира Зеленского вступить в Евросоюз в 2028 году вряд ли будет реализовано", — говорится в публикации.

Junge Welt отмечает, что по мнению европейских дипломатов, вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года. Даже в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация, похоже, не развивается так стремительно, как это предполагает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет издание.

Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. В то же время 16 июня по всей Украине прошли митинги против ухода Федорова с поста главы Минобороны.
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