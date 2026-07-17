"Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам вступления в блок с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Однако, как сообщила газета FAZ в среду, после конференции перспектива относительно быстрого вступления открылась только для Черногории. Таким образом, стремление главы украинского режима Владимира Зеленского вступить в Евросоюз в 2028 году вряд ли будет реализовано", — говорится в публикации.



Junge Welt отмечает, что по мнению европейских дипломатов, вступление Украины в блок, скорее всего, станет возможным не раньше 2035 года. Даже в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация, похоже, не развивается так стремительно, как это предполагает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет издание.



Парламент Украины 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером, в четверг Рада утвердила его кандидатуру. В то же время 16 июня по всей Украине прошли митинги против ухода Федорова с поста главы Минобороны.