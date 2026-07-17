Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам.

"Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях", — сказал он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.