Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам.
- Учебники во всех школах будут синхронизированы с программами и стандартами ЕГЭ.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях", — сказал он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
В ближайшие годы учебники во всех школах синхронизируют с программами и стандартами ЕГЭ, добавил Музаев.
В конце июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство подготовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в федеральный перечень планируется включить новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов и по труду для пятых-девятых классов.