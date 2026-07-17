Рейтинг@Mail.ru
Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 17.07.2026 (обновлено: 16:20 17.07.2026)
Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам

Музаев: российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродажа школьных принадлежностей
Продажа школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Продажа школьных принадлежностей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам.
  • Учебники во всех школах будут синхронизированы с программами и стандартами ЕГЭ.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях", — сказал он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
В ближайшие годы учебники во всех школах синхронизируют с программами и стандартами ЕГЭ, добавил Музаев.
В конце июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство подготовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в федеральный перечень планируется включить новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов и по труду для пятых-девятых классов.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Ямпольская рассказала о новых учебниках по литературе
9 июля, 16:24
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала