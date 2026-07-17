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Туроператор объяснил, почему турецкие отели предоставляют скидки россиянам - РИА Новости, 17.07.2026
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Туризм
 
01:02 17.07.2026
Туроператор объяснил, почему турецкие отели предоставляют скидки россиянам

Туроператор Беке: скидки турецких отелей связаны с высокой конкуренцией

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие отели предоставляют российским туристам скидки на летний отдых, достигающие 20%.
  • Скидки объясняются высокой конкуренцией между гостиницами и желанием привлечь как можно больше отдыхающих из России.
  • Российский рынок остается одним из наиболее важных для турецкой туристической отрасли.
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Предоставление турецкими отелями скидок российским туристам связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих из России, рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что ряд турецких отелей предоставляет российским туристам скидки на летний отдых, достигающие 20%.
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"Скидки, которые турецкие отели предлагают российским туристам, объясняются высокой конкуренцией между гостиницами и желанием привлечь как можно больше отдыхающих из России", - сказал Беке.
По словам турагента, гостиницы стремятся поддерживать высокую загрузку на протяжении всего сезона. Он отметил, что российский рынок остается одним из наиболее важных для турецкой туристической отрасли, поэтому отельеры активно используют специальные предложения, акции раннего бронирования и ценовые скидки.
Туроператор добавил, что ценовая политика также обусловлена высокой конкуренцией между гостиницами, особенно на популярных курортах Антальи, Бодрума и Эгейского побережья, где каждый объект заинтересован в максимальной заполняемости.
Россия остается одним из крупнейших въездных туристических рынков Турции. По итогам 2025 года страну посетили около 6,9 миллиона россиян, что обеспечило России первое место среди иностранных туристических рынков. Основной поток приходится на курорты провинции Анталья, однако в последние годы растет интерес российских туристов к Бодруму, Даламану, Мармарису и Стамбулу. Турецкие власти и представители отрасли рассчитывают сохранить высокий интерес россиян и в сезоне 2026 года.
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