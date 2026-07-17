Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган заявил, что признание Римом зависимости Европы от российских энергоносителей означает провал санкционной политики Евросоюза.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей и санкции против России ударили бумерангом по европейским экономикам.

По мнению эксперта, европейская экономика по-прежнему нуждается в стабильных и доступных поставках российских энергоресурсов, а попытки заменить их альтернативными источниками оказались сложнее и дороже, чем предполагалось.

АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Признание официальным Римом того, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей, фактически означает провал санкционной политики Евросоюза, Брюсселю осталось лишь набраться смелости и открыто это признать, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган.

Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она не пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, санкции против РФ возымели обратный эффект, ударили бумерангом по европейским экономикам.

"Заявление Сальвини о невозможности для Европы отказаться от российских энергоносителей свидетельствует о том, что введенные против Москвы ограничения не достигли одной из своих ключевых целей – устранения энергетической зависимости ЕС от России. Реальная ситуация вынуждает европейских политиков все чаще публично признавать то, что ранее предпочитали не озвучивать. Это первое признание поражения, осталось набраться смелости и Брюсселю", - заявил собеседник агентства.

Он считает, что европейская экономика по-прежнему испытывает потребность в стабильных и доступных поставках российских энергоресурсов, а попытки полностью заменить их альтернативными источниками оказались значительно сложнее и дороже, чем предполагалось. По его словам, именно этим объясняется изменение риторики ряда европейских политиков.

По мнению эксперта, Брюссель сегодня оказался перед необходимостью признать очевидное: санкционная стратегия в энергетической сфере не принесла ожидаемого результата. Он добавил, что вопрос теперь заключается не в пересмотре объективной реальности, а в готовности руководства ЕС открыто признать просчеты собственной политики.