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Рим признал поражение в санкционной войне с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 17.07.2026
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08:36 17.07.2026
Рим признал поражение в санкционной войне с Россией, считает эксперт

Доган: признание Римом зависимости от энергоносителей РФ означает провал санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган заявил, что признание Римом зависимости Европы от российских энергоносителей означает провал санкционной политики Евросоюза.
  • Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей и санкции против России ударили бумерангом по европейским экономикам.
  • По мнению эксперта, европейская экономика по-прежнему нуждается в стабильных и доступных поставках российских энергоресурсов, а попытки заменить их альтернативными источниками оказались сложнее и дороже, чем предполагалось.
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Признание официальным Римом того, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей, фактически означает провал санкционной политики Евросоюза, Брюсселю осталось лишь набраться смелости и открыто это признать, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган.
Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она не пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, санкции против РФ возымели обратный эффект, ударили бумерангом по европейским экономикам.
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"Заявление Сальвини о невозможности для Европы отказаться от российских энергоносителей свидетельствует о том, что введенные против Москвы ограничения не достигли одной из своих ключевых целей – устранения энергетической зависимости ЕС от России. Реальная ситуация вынуждает европейских политиков все чаще публично признавать то, что ранее предпочитали не озвучивать. Это первое признание поражения, осталось набраться смелости и Брюсселю", - заявил собеседник агентства.
Он считает, что европейская экономика по-прежнему испытывает потребность в стабильных и доступных поставках российских энергоресурсов, а попытки полностью заменить их альтернативными источниками оказались значительно сложнее и дороже, чем предполагалось. По его словам, именно этим объясняется изменение риторики ряда европейских политиков.
По мнению эксперта, Брюссель сегодня оказался перед необходимостью признать очевидное: санкционная стратегия в энергетической сфере не принесла ожидаемого результата. Он добавил, что вопрос теперь заключается не в пересмотре объективной реальности, а в готовности руководства ЕС открыто признать просчеты собственной политики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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