Россиян предупредили о риске отключения турецких сим-карт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий регулятор BTK обязал всех операторов связи провести верификацию телефонных номеров до 25 июля для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.
- Если иностранец не верифицирует сим-карту до 25 июля, услуги связи будут ограничены, а через 90 дней номер будет полностью отключен.
- Граждане Турции смогут использовать максимум шесть телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ — три, а туристы — один.
СТАМБУЛ, 17 июл - РИА Новости. Россияне и другие иностранцы в Турции могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также с полным отключением связи, если не верифицируют свой номер в офисах мобильных операторов до 25 июля, сообщили РИА Новости в офисе оператора Vodafone.
Турецкий регулятор BTK обязал всех операторов связи провести верификацию телефонных номеров до 25 июля. Мера призвана помочь в борьбе с мошенничеством и киберпреступностью.
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Для верификации владельцу номера необходимо прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом для уточнения данных. Кроме того, потребуется войти в свой профиль в приложении госуслуг e-devlet, а также в новом приложении Göçbil.
Уже на этом этапе у многих иностранцев возникают проблемы, так как приложение Göçbil работает с ошибками, в чем убедилось РИА Новости в течение двух суток подряд.
"В случае, если иностранец не верифицирует сим-карту до 25 июля, услуги связи будут ограничены. Через 90 дней номер будет полностью отключен", - пояснили в офисе оператора Vodafone. Там посоветовали заходить в офисы несколько раз в день, ибо с нестабильной работой приложения сталкиваются многие иностранцы.
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В случае успешной проверки в приложении клиенту необходимо пройти в приложении верификацию по фотографиям, на этом этапе также возникают проблемы.
Приложение Göçbil сверяет актуальную фотографию клиента с хранящейся в базе департамента миграции. Если приложение по какой-то причине считает, что фотографии не совпадают, иностранцу придется обратиться в местное отделение департамента для сдачи биометрической информации.
При этом у некоторых других операторов имеется опция онлайн-верификации.
Регулятор также ввел новые ограничения: граждане Турции смогут использовать максимум шесть телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ - три, а туристы - один.