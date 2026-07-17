Россиян предупредили о риске отключения турецких сим-карт

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий регулятор BTK обязал всех операторов связи провести верификацию телефонных номеров до 25 июля для борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.

Если иностранец не верифицирует сим-карту до 25 июля, услуги связи будут ограничены, а через 90 дней номер будет полностью отключен.

Граждане Турции смогут использовать максимум шесть телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ — три, а туристы — один.

СТАМБУЛ, 17 июл - РИА Новости. Россияне и другие иностранцы в Турции могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также с полным отключением связи, если не верифицируют свой номер в офисах мобильных операторов до 25 июля, сообщили РИА Новости в офисе оператора Vodafone.

Турецкий регулятор BTK обязал всех операторов связи провести верификацию телефонных номеров до 25 июля. Мера призвана помочь в борьбе с мошенничеством и киберпреступностью.

Для верификации владельцу номера необходимо прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом для уточнения данных. Кроме того, потребуется войти в свой профиль в приложении госуслуг e-devlet, а также в новом приложении Göçbil.

Уже на этом этапе у многих иностранцев возникают проблемы, так как приложение Göçbil работает с ошибками, в чем убедилось РИА Новости в течение двух суток подряд.

"В случае, если иностранец не верифицирует сим-карту до 25 июля, услуги связи будут ограничены. Через 90 дней номер будет полностью отключен", - пояснили в офисе оператора Vodafone . Там посоветовали заходить в офисы несколько раз в день, ибо с нестабильной работой приложения сталкиваются многие иностранцы.

В случае успешной проверки в приложении клиенту необходимо пройти в приложении верификацию по фотографиям, на этом этапе также возникают проблемы.

Приложение Göçbil сверяет актуальную фотографию клиента с хранящейся в базе департамента миграции. Если приложение по какой-то причине считает, что фотографии не совпадают, иностранцу придется обратиться в местное отделение департамента для сдачи биометрической информации.

При этом у некоторых других операторов имеется опция онлайн-верификации.