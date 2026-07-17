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ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2026/27 - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
12:36 17.07.2026 (обновлено: 13:05 17.07.2026)
ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2026/27

В ЦСКА представили гостевую форму на сезон-2026/27, вдохновленную историей клуба

© Фото : ПФК ЦСКА/TelegramНовая гостевая форма ПФК ЦСКА от PRIMERA на сезон 2026/2027
Новая гостевая форма ПФК ЦСКА от PRIMERA на сезон 2026/2027 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : ПФК ЦСКА/Telegram
Новая гостевая форма ПФК ЦСКА от PRIMERA на сезон 2026/2027
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА представил новый гостевой комплект игровой формы на сезон-2026/27, вдохновленный историей клуба.
  • 27 августа 2026 года ЦСКА отметит 115-летие с момента основания клуба и представит третий комплект формы, посвященный юбилею.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале представил новый гостевой комплект игровой формы на сезон-2026/27, вдохновленный историей клуба.
27 августа 2026 года ЦСКА отметит 115-летие с момента основания клуба. Отмечается, что в эту дату команда также представит третий комплект формы, который будет посвящен юбилею ЦСКА.
Гостевой комплект формы выполнен в серо-мраморном цвете с золотыми воротниками и окончаниями рукавов футболки. На форме команды также нанесены узоры с отсылкой на эмблему клуба - лавровые листья символизируют победы команды, дубовые – мужество и стойкость.
ЦСКА является 13-кратным чемпионом, 14-кратным обладателем Кубка и восьмикратным обладателем Суперкубка страны. В 2005 году московский клуб стал первой командой в истории России, которой удалось завоевать Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).
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