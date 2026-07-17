ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2026/27

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА представил новый гостевой комплект игровой формы на сезон-2026/27, вдохновленный историей клуба.
- 27 августа 2026 года ЦСКА отметит 115-летие с момента основания клуба и представит третий комплект формы, посвященный юбилею.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале представил новый гостевой комплект игровой формы на сезон-2026/27, вдохновленный историей клуба.
27 августа 2026 года ЦСКА отметит 115-летие с момента основания клуба. Отмечается, что в эту дату команда также представит третий комплект формы, который будет посвящен юбилею ЦСКА.
Гостевой комплект формы выполнен в серо-мраморном цвете с золотыми воротниками и окончаниями рукавов футболки. На форме команды также нанесены узоры с отсылкой на эмблему клуба - лавровые листья символизируют победы команды, дубовые – мужество и стойкость.
ЦСКА является 13-кратным чемпионом, 14-кратным обладателем Кубка и восьмикратным обладателем Суперкубка страны. В 2005 году московский клуб стал первой командой в истории России, которой удалось завоевать Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).