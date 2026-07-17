ЦСКА представил новую гостевую форму на сезон-2026/27

Гостевой комплект формы выполнен в серо-мраморном цвете с золотыми воротниками и окончаниями рукавов футболки. На форме команды также нанесены узоры с отсылкой на эмблему клуба - лавровые листья символизируют победы команды, дубовые – мужество и стойкость.