Жалоба на арест Царукяна поступила в апелляционный суд Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ В апелляционный суд Армении поступила жалоба на арест лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

В жалобе изложены нарушения, допущенные судом первой инстанции, и аргументы защиты относительно законности задержания и ареста.

Адвокат выразил уверенность в том, что апелляционный суд даст объективную оценку обстоятельствам дела.

ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Жалоба на арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна поступила в апелляционный суд Армении, сообщил его адвокат Эмин Хачатрян.

"В уголовный апелляционный суд Армении поступила жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу, примененную в отношении Гагика Царукяна ", - написал адвокат в соцсети Facebook*.

По его словам, в жалобе подробно изложены допущенные судом первой инстанции нарушения, а также аргументы стороны защиты относительно законности задержания и ареста, отмечена возможность применения альтернативных мер пресечения.

"Сторона защиты выражает уверенность, что апелляционный суд даст полную, объективную и беспристрастную оценку обстоятельствам дела, обеспечив эффективную защиту права на справедливое судебное разбирательство и права на свободу личности", - отметил адвокат.

Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.