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Жалоба на арест Царукяна поступила в апелляционный суд Армении - РИА Новости, 17.07.2026
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16:01 17.07.2026
Жалоба на арест Царукяна поступила в апелляционный суд Армении

Адвокат Хачатрян: жалоба на арест Царукяна поступила в апелляционный суд Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГагик Царукян
Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апелляционный суд Армении поступила жалоба на арест лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
  • В жалобе изложены нарушения, допущенные судом первой инстанции, и аргументы защиты относительно законности задержания и ареста.
  • Адвокат выразил уверенность в том, что апелляционный суд даст объективную оценку обстоятельствам дела.
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Жалоба на арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна поступила в апелляционный суд Армении, сообщил его адвокат Эмин Хачатрян.
"В уголовный апелляционный суд Армении поступила жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу, примененную в отношении Гагика Царукяна", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
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По его словам, в жалобе подробно изложены допущенные судом первой инстанции нарушения, а также аргументы стороны защиты относительно законности задержания и ареста, отмечена возможность применения альтернативных мер пресечения.
"Сторона защиты выражает уверенность, что апелляционный суд даст полную, объективную и беспристрастную оценку обстоятельствам дела, обеспечив эффективную защиту права на справедливое судебное разбирательство и права на свободу личности", - отметил адвокат.
Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
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